Un destructor de EEUU atraca en Rota tras controlar a unidades rusas en el Mediterráneo Este

El destructor de EEUU USS James E. Williams(DDG 95) ha atracado este jueves en la Base naval de Rota, desde donde saldrá para participar en Flotex-23, el ejercicio más importante de la Armada española. Atracado en el muelle 3 de la base gaditana, la dotación se encargaba de poner a punto el barco para seguir con su misión, que en su mayor parte del último año, ha estado encaminada a realizar patrullas por el Mediterráneo Este dentro de la agrupación de la OTAN SNMG2, de la que es buque de mando.

Con participación también de distintas unidades españolas, este grupo ha controlado y monitorizado a unidades rusas en esa zona de operaciones; en especial alrededor del puerto de Tartús, en Siria, según ha explicado el contraalmirante de la Marina de EEUU Scott Sciretta, al frente de esta agrupación multinacional de la Alianza Atlántica, cuyo papel ha considerado más esencial que nunca, "porque hay personas en el poder que quieren imponer su opinión a través de la violencia".

"Nuestras interacciones siempre han sido profesionales y seguras pero creemos que nuestra presencia allí ha ayudado a contrarrestar al influencia rusa, y de un alto número de unidades hace unos años su actividad en la zona se ha reducido a unas pocas unidades", ha afirmado ante los periodistas a bordo del buque. "Hemos realizado una disuasión efectiva ante cualquier intento de agresión de naciones hostiles a la alianza", ha incidido el mando de la fuerza marítima, que se une a otras fuerzas aérea, submarina y terrestres de la OTAN en la zona. Aunque, dijo "si llegase el caso de llegar a la fase defensa la agrupación se encuentra lista para combatir esta misma noche".

En este tiempo, el SNMG-2 de la OTAN ha contado con el buque Juan Carlos I y el grupo de combate expedicionario -al mando del contralmirante Gonzalo Villar- o las fragatas Juan de Borbón y Cristóbal Colón, donde estuvo además el Estado Mayor a bordo unas semanas. Por eso, el contralmirante ha aprovechado la ocasión para piropear a España y sus unidades, que han dotado al grupo y a la Alianza de "capacidades muy importantes" como la antiárea. España es "un gran aliado desde su incorporación en 1982". En el Estado Mayor de este grupo hay un oficial español, el capitán de navío Carlos Arenas, encargado de controlar la comunicación entre todos los buques; y que ha puesto de ejemplo para destacar la "profesionalidad" de todos los oficiales españoles con los que ha trabajado a lo largo de su carrera.

Este viernes, se reunirá con el contralmirante José María Nuñez Torrente, comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (COMCEGEMAD), para tratar la integración en las maniobras Flotex, donde SNMG-2 estará con otras unidades que están ahora dentro, como la fragata Patiño, el canadiensse Fredericton o el italiano Carabiniere. "Este ejercicio no solo mejora las capacidades de las fuerzas españolas sino también las del la OTAN", apuntó.

La importancia de la Base de Rota

La presencia del USS James e Williams en Rota, un buque multipropósito dotado con el sistema AEGIS -como los que forman el escudo antimisiles- viene a reafirmar la importancia estratégica de la base gaditana para la Alianza y también para EEUU, que traerá dos destructores más en los dos próximos años tras el acuerdo alcanzado entre los gobiernos español y norteamericano.

El comandante de la OTAN ha dicho que la ampliación "ayudará a mejorar la capacidad de defensa antimisiles balísticos de la OTAN" y ha mostrado el agradecimiento de Estados Unidos a España por acoger a los destructores, cuyos nombres aún no se conocen. El primero está previsto que llegue el próximo año a Rota.

Antes de mostrar a la prensa algunas de las partes del buque americano, el contralmirante no ha dejado pasar la ocasión de resaltar las bondades de Rota. "Mi hijo estuvo destinado un año en uno de los destructores y ha tenido la suerte de vivir aquí", comentaba Sciretta. ¿Y es verdad que uno de los destinos preferidos de los militares estadounidenses fuera de su país?, le preguntaba una periodista. "Yes", contestaba rápido. "Yo he visto hasta peleas por conseguir un destino en esta base naval", bromeaba.