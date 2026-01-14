Denuncian la poda de naranjos por parte del Ayuntamiento en Chipiona

La reciente actuación de poda sobre varios naranjos amargos en la calle Poeta Miranda Sardi, en Chipiona, ha generado una notable polémica en la localidad. Las imágenes de los árboles cortados han suscitado todo tipo de críticas y reacciones a través de las redes sociales. La intervención ha sido llevada a cabo con el aval del equipo técnico de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento.

Sin embargo, distintos sectores de la ciudadanía cuestionan los criterios aplicados, al considerar que este tipo de podas —calificadas como desmoches— se repiten desde hace años tanto en arbolado público como privado del municipio. Otras asociaciones, como Echochipiona, también están respondiendo con indignación a lo que consideran una mala práctica por parte de las instituciones municipales.

Entre las críticas más recurrentes se encuentra la supuesta falta de adecuación de estas prácticas a los estándares europeos de poda y a las recomendaciones de asociaciones profesionales del sector de la jardinería y la arboricultura. Asimismo, algunos colectivos señalan que estas actuaciones no tendrían en cuenta las actuales directrices relacionadas con la adaptación al cambio climático y la gestión sostenible de las infraestructuras verdes urbanas.

También se ha puesto el foco en el estado de los árboles afectados, que según estas opiniones presentan un deterioro progresivo como consecuencia de podas agresivas sucesivas. Se recuerda, además, que en años anteriores se realizaron intervenciones durante la primavera, coincidiendo con periodos sensibles para la nidificación de aves, la floración y el rebrote del arbolado.

Este debate se enmarca en una discusión más amplia sobre la gestión del arbolado urbano en municipios andaluces. Expertos y ciudadanos críticos apuntan a una posible falta de profesionalización específica en algunas áreas de Parques y Jardines, así como al uso de criterios propios de la agricultura que no siempre serían adecuados para el mantenimiento de árboles en entornos urbanos.

La ausencia de una Ley Andaluza de Protección del Arbolado Urbano y las Zonas Verdes es otro de los aspectos señalados en el debate público, al considerar que una normativa autonómica podría establecer pautas homogéneas basadas en criterios técnicos y científicos, y servir de marco obligatorio para las administraciones locales. También se menciona que, en ocasiones, las ordenanzas municipales existentes no se aplican de forma sistemática.

Desde estos sectores se defiende que las decisiones sobre poda y tala deberían estar sustentadas en informes técnicos claros y planes de gestión del arbolado, y no responder a motivos estéticos, demandas particulares o razones no justificadas desde el punto de vista técnico. La arboricultura, como disciplina específica, es señalada como una herramienta clave para garantizar una gestión adecuada de los árboles urbanos.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Chipiona no ha realizado declaraciones públicas adicionales más allá de confirmar que la actuación cuenta con el respaldo de su equipo técnico. Cabe destacar que Chipiona declaró el Estado de Emergencia Climática en 2019 y está en la Red Española de Ciudades por el Clima.