Chipiona ya prepara sus playas para la temporada 2026

La Delegación de Playas del Ayuntamiento de Chipiona ha comenzado los trabajos previos de acondicionamiento del litoral con vistas a la temporada turística de 2026, una vez finalizado el periodo navideño. Estas actuaciones se desarrollan de forma habitual en esta época del año como parte del mantenimiento anual de las playas del municipio.

Según ha informado el área municipal, los trabajos consisten en el acopio de arena desde la parte baja de la orilla hasta las zonas más altas de la playa. Estas labores son realizadas por el personal tractorista de la Delegación de Playas y tienen como objetivo principal minimizar la pérdida de arena ante la posible llegada de mareas de gran coeficiente o episodios de temporal durante los meses de invierno y primavera.

Además de la arena trasladada desde la orilla, también se aprovechará la que se va acumulando de forma natural en los retenedores de arena como consecuencia de la acción del viento. Todo este material será posteriormente redistribuido y nivelado a lo largo del mes de mayo.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Chipiona pretende que las playas se encuentren en condiciones óptimas para su uso y disfrute durante la temporada alta, cuando se registra una mayor afluencia de visitantes. Los trabajos se enmarcan dentro de la planificación habitual de mantenimiento del litoral y forman parte de las medidas preventivas que se adoptan cada año para la conservación de las playas del municipio.