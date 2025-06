CTM y CGT defienden las "principales y urgentes necesidades del sector" del metal como el cumplimiento íntegro del convenio

Cádiz/Los trabajadores del metal han aprobado en la asamblea que han protagonizado en Cádiz hoy la creación una comisión negociadora "de verdad", que los represente y traslade a la patronal sus "demandas reales", que encabeza la reivindicación de que se cumpla íntegro el convenio. Protestas y cortes de tráfico protagonizan esta segunda jornada de huelga en la Bahía y el Campo de Gibraltar.

Tres son los puntos claves que defienden desde la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) que debe incluir el convenio colectivo del metal de la provincia. Uno es el plus tóxico penoso. "Querían alargar hasta el año 2032 para que los eventuales lo cobráramos íntegramente", expone Jesús Galván, de la coordinadora. El colectivo detalla que este plus conllevaría que al trabajador se le puedan aplicar los "conceptos reductores", que están fijados por ley, para acogerse a la jubilación anticipada. "Es una aberración que la gente del metal no tengamos la jubilación anticipada", se queja Galván.

La segunda cuestión esencial es el contrato fijo discontinuo. "La gente lo está odiando. Al final, está demostrando que es peor que el eventual que teníamos", comenta Galván. La plataforma elaborada por la CTM, con las propuestas de los trabajadores, exige una "regulación justa", que defiendan los propios operarios, de tal manera que si no se cumple, sea motivo de nuevas protestas.

Desde la coordinadora ironizan con que se hable del "mejor convenio de la historia", a pesar de la inclusión de la categoría del tercero b, "que ellos [por UGT] y la patronal plantean va a fomentar el que los jóvenes entren en el astillero, porque en Cádiz no hay mano de obra". "En Cádiz tenemos el mejor capital humano y profesional que hay en todo el Estado", reivindica Galván, que critica que pretendan darles "lecciones de formación". "Aquí todos hemos aprendido porque hemos sido ayudantes", destaca. Por eso, reivindica esta figura, su recuperación, pero "con dignidad". "Ponle un ayudante a esta gente que lo van a mimar más que un curso y va a aprender en un mes", anima, mientras señala a algunos compañeros presentes y sus capacidades, "profesionales como la copa de un pino". "Pero pagando lo mismo", contrapone frente a la intención de realizar contratos a menores de 25 años durante 18 meses que recibirían el 75% de lo estipulado por las tablas salariales, que rechazan.

Otros puntos

Aunque estas son las condiciones esenciales, la plataforma que los trabajadores dirigen a Navantia, Dragados Offshore, la SEPI, los sindicatos de los comités de empresa, la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca), la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también señala la imposibilidad de que dentro de las factorías haya personal que trabaje acogido a otros convenios. En anteriores ocasiones, la CTM ha puesto de ejemplo el personal de limpieza. Además, reclama que haya "tolerancia cero" hacia los impagos a los trabajadores y la vigilancia y prohibición de listas negras.

El sindicato plantea ante estas cuestiones la necesidad de crear un órgano eficaz "que dote de una defensa real a los trabajadores ante los reiterados incumplimientos del convenio". Incluso recuerda que el convenio colectivo de Navantia contempla en su artículo 54 que "las empresas subcontratistas que vayan a realizar su actividad dentro del recinto de cualquiera de los centros de trabajo de la empresa deberán cumplir con los convenios colectivos que les sean de aplicación", con la constitución de la comisión central de ordenación de la industria auxiliar para velar por el cumplimiento de las obligaciones de las subcontratas.

CGT grita: "A partir de ahora nuestro futuro lo vamos a decidir nosotros"

Los trabajadores de las auxiliares de los astilleros de la Bahía, de Dragados Off-Shore, de Aciturri-Alestis o Airbus acordaron acudir a los Juzgados de San José para apoyar a los "compañeros" detenidos el día anterior y desde allí seguir hacia la sede de Femca. El otro punto que se votaba a mano alzada era la constitución de una mesa negociadora, que conseguía igualmente un respaldo abrumador.

Antonio Muñoz, portavoz de CGT, defendía en la asamblea que "a partir de ahora nuestro futuro lo vamos a decidir nosotros". "Estamos hartos de décadas de convenios y retrocesos", pronunciaba, para aplaudir "la unidad de acción". Para mañana acordaron una nueva manifestación en la que estarán acompañados de las familias y a la que invitan a la ciudadanía a sumarse.