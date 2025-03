CSIF denuncia un incidente grave en Puerto I con varios funcionarios heridos

CSIF, sindicato más representativo en las Mesas de Negociación de Instituciones Penitenciarias y de Función Pública, denunció este martes el grave incidente ocurrido en el Módulo 3 del Centro Penitenciario de Puerto I, con la agresión sufrida a varios funcionarios por un interno de Primer Grado, resultando varios de los cuales heridos de diversa consideración.

Los hechos tuvieron lugar por la mañana, cuando dos internos iniciaron una pelea y los funcionarios presentes tuvieron que pacificar la situación. Tras separar a uno de ellos, este interno de bastante complexión física, tras una discusión arremetió contra un funcionario con un puñetazo en la cara y a otra funcionaria con un fuerte golpe en el estómago. En el forcejeo para su reducción siguió dando golpes y patadas resultando herido un tercer funcionario. Cabe destacar que el incidente se pudo solventar gracias a la profesionalidad y a la ayuda del resto de compañeros. Los agredidos tuvieron que ser atendidos en sus respectivos centros de Salud para evaluar las lesiones que recibieron, a los que, desde CSIF, "les deseamos una pronta recuperación".

"Desde CSIF venimos reclamando el fin de la política “buenista” que tiene esta Secretaría General de II.PP., así como mayor dotación de medios personales y materiales, con la inclusión de pistolas Táser (que evitarían en gran medida incidentes de éste tipo con compañeros lesionados)", dice el sindicato.

Igualmente, CSIF reivindica la condición de agentes de autoridad para los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, quienes a día de hoy todavía no ostentamos tal condición, y cuya proposición de Ley registró el PSOE en el Congreso, a la espera que vea la luz en unos meses siempre que se llegue al consenso mayoritario y en éste caso con el Partido Popular, ya que no contarían con los apoyos suficientes, y así no pase como en la Legislatura anterior donde el PSOE amplió de manera reitarada los plazos de alegaciones por no encontrar los acuerdos que garantizarán tal proposición.

Por último, "reclamamos una formación continua, presencial y de calidad y una mejora del Uniforme para el desempeño de nuestra labor profesional, y por supuesto, se nos reconozcan unas retribuciones justas y equiparables con otros Cuerpos de Comunidades Autónomas para todos los trabajadores penitenciarios", acabó el comunicado.