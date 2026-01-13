Crimen machista en Olvera: "La denuncia la puede interponer cualquier ciudadano que tenga sospechas"

Instituciones y colectivos se han concentrado este martes en distintos puntos de Cádiz para condenar el asesinato machista de María Isabel, de 58 años, supuestamente a manos de su marido en la localidad de Olvera, unos actos de repulsa que han incluido minutos de silencio convocados por la Subdelegación del Gobierno y por la Junta de Andalucía.

En la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, la subdelegada, Blanca Flores, ha subrayado en declaraciones a los medios que "cada vez que, por desgracia, se produce y se confirma un caso de violencia machista, en todas las subdelegaciones hacemos la convocatoria del minuto de silencio y la lectura de la declaración institucional de condena", y ha trasladado las condolencias a la familia de la víctima.

Flores ha insistido en la "corresponsabilidad de toda la sociedad", al recordar que "la denuncia también la puede interponer cualquier otro ciudadano que tenga sospecha de que se esté produciendo un caso de violencia de género". "Por desgracia, tenemos que seguir convocando estos minutos de silencio que a nadie nos gustaría tener que convocarlos", ha lamentado.

La subdelegada ha explicado que se ha mantenido "desde el primer momento un contacto permanente con la alcaldesa y con la Guardia Civil" y ha señalado que el reconocimiento oficial del crimen como violencia de género se ha producido tras conocerse el lunes el resultado de la autopsia, que ha descartado una muerte accidental, como había declarado inicialmente el detenido, que aseguró "haber sufrido un episodio de epilepsia".