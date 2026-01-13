Crimen machista en Olvera: "Hemos de afrontar esta lacra con unidad y sin politización"

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, participó este martes en el minuto de silencio convocado por el Gobierno andaluz en señal de condena y repulsa al asesinato machista de una mujer de 58 años en la localidad gaditana de Olvera el pasado 11 de enero. Mercedes Colombo estuvo acompañada en este acto del delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón, la coordinadora provincial del IAM, Blanca Merino y del resto de los delegados territoriales en la provincia. También se sumaron al minuto de silencio funcionarios y empleados públicos de la Junta de Andalucía.

"Queremos condenar de una manera rotunda y sin ningún tipo de matiz la violencia machista y el asesinato de una mujer en nuestra provincia, de manos presuntamente de su marido", dijo Mercedes Colomobo, que transmitió sus condolencias a los familiares, hijos y nietos de la víctima, "a quienes seguramente les va a costar mucho superar este triste momento”.

La delegada reiteró el rechazo del Gobierno andaluz a este asesinato, destacando que no existían denuncias previas por parte de la víctima ante el Instituto Andaluz de la Mujer y “creo que ante ninguna administración ni del Estado, ni local”, añadió.

"Si conocemos algún tipo de situación de violencia de género en nuestro entorno, aunque no existan denuncias, todos debemos actuar facilitando los datos a los Servicios Sociales de los ayuntamientos, al Instituto Andaluz de la Mujer, incluso al Gobierno de España, a través de la Policía Nacional o de la Guardia Civil”, destacó Colombo.

Es "crucial", afirmó, "que todos colaboremos, que toda la sociedad se implique para poder erradicar esta lacra social y debemos hacerlo con la unión de todas las administraciones, ya que no podemos normalizar esta lacra. Hemos de afrontarla con unidad y sin politización, debemos luchar contra la violencia de género sin matices políticos, todos a una. Toda la sociedad civil, todos los partidos y todas las administraciones para acabar con la violencia de género, poniendo todos los medios a disposición de la sociedad para que esto no se produzca más”, concluyó Mercedes Colombo.