Cortados al tráfico varios accesos a Villamartín por los efectos de la borrasca Leonardo

La alcaldesa de la localidad pide a los vecinos que se queden en casa

La borrasca Leonardo en Cádiz, en directo

Socavón en la carretera de acceso a Villamartín
Socavón en la carretera de acceso a Villamartín / D.C.

El pueblo Villamartín, en la comarca de la Sierra de Cádiz, también está sufriendo los efectos del temporal Leonardo. En la mañana de este jueves, los accesos a la localidad por la carretera de Bornos, la de Prado del Rey y la entrada por el tanatorio están cortados al tráfico, según ha informado la Guardia Civil.

Las únicas vías de acceso a Villamartín, en estos momentos, son la carretera Montellano-Puerto Serrano-Villamartín y la carretera de Algodonales.

La alcaldesa de Villamartín, Susana Toro, pide a los vecinos que se queden en casa y eviten los desplazamientos

