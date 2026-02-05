Cortados al tráfico varios accesos a Villamartín por los efectos de la borrasca Leonardo

El pueblo Villamartín, en la comarca de la Sierra de Cádiz, también está sufriendo los efectos del temporal Leonardo. En la mañana de este jueves, los accesos a la localidad por la carretera de Bornos, la de Prado del Rey y la entrada por el tanatorio están cortados al tráfico, según ha informado la Guardia Civil.

Las únicas vías de acceso a Villamartín, en estos momentos, son la carretera Montellano-Puerto Serrano-Villamartín y la carretera de Algodonales.

La alcaldesa de Villamartín, Susana Toro, pide a los vecinos que se queden en casa y eviten los desplazamientos