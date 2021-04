El encargado de negocios de la Embajada de EEUU en España habla con fluidez en castellano. Conrad Tribble, máximo representante diplomático estadounidense hasta que se nombre a un nuevo embajador, estuvo destinado en Cuba cuando se reestablecieron las relaciones con la isla durante el mandato de Obama entre las numerosas misiones en su carrera en el servicio exterior estadounidense, donde comenzó en 1987. Ya visitó Rota en 2015, recuerda mientras explica los dos días que ha pasado esta semana conociendo la Base –también la de Morón–y conversando con las tropas americanas, sus mandos y también los de la Armada española y los alcaldes de Rota y El Puerto.

“He podido subir a unos de los destructores, que está en mantenimiento, y había unos 40 trabajadores de Navantia reparándolo, un símbolo y la realidad de la cooperación que tenemos aquí. Además pude celebrar algo importante: el comandante del buque nació en Cádiz, su madre es española, y he podido escuchar un poco su historia y sus lazos con la región como representante de los miles de marinos que han vivido y han pasado algún tiempo aquí”, destacaba Tribble, que atiende a este medio poco antes de volver a Madrid y con una mascarilla con las dos banderas. El representante de la Embajada insiste en la cooperación “fuerte, positiva y constructiva” entre ambos países.

Tras el segundo relevo de los destructores, aplaza hasta julio la decisión de su aumento, que en todo casi tendría que incorporarse al tratado bilateral ahora prorrogado. Asegura que aquí no se ha hablado de trasladar nada a Marruecos y cifra la aportación económica en la región de 250 millones de dólares en 2020 y unos 5.000 empleos.

–Se escuchan dos cosas sobre la base de Rota. Una es el traslado de las tropas de EEUU a Marruecos, otra una ampliación de su presencia en las instalaciones gaditanas, ¿cuál de las dos es más cierta?

–El presidente nombró a un nuevo secretario de Defensa y estamos en una revisión global de nuestra presencia militar. Eso afecta a todo y debe terminar en julio, entonces tal vez podamos tener alguna claridad en cuanto a lo que nos afecta directamente e incluiría la respuesta a la pregunta de la posibilidad de aumentar el número de destructores de misiles guiados de cuatro a seis, que ha sido discutido en la prensa. No tenemos ninguna decisión y no hemos hecho ninguna propuesta todavía pero si la hay lo vamos a discutir con el Gobierno español. Es una decisión que no tomamos solo nosotros, hay que buscar un acuerdo y discutirlo con el Gobierno. Es la misma respuesta que tengo para otras preguntas de la misma categoría.

–¿Pero se descarta el traslado a Marruecos?

–No hemos tenido ninguna conversación sobre el traslado de algo de España a Marruecos. Yo soy el encargado aquí en España, no puedo comentar si ha habido otras discusiones con el Gobierno de Marruecos sobre otras cosas, pero aquí en España no hemos tenido ninguna conversación.

–De momento hace poco se amplió el contrato para el mantenimiento de los buques del escudo antimisiles con Navantia ¿será una relación duradera?

–Es una relación bastante poderosa. Aquí pude escuchar a los comandantes estadounidenses el aprecio por el trabajo de Navantia y sus trabajadores, que es muy alta. Pueden hacer cosas tecnológicamente más avanzadas con nuestro buques, hay una interdependencia, y es uno de los elementos claves porque Rota es tan importante para nosotros, por el nivel alto de efectividad y claridad de los servicios de mantenimiento y reparación, etcétera para nuestros equipos y buques.

–Navantia perdió sin embargo el contrato para construir nuevas fragatas a la US Navy, ¿por qué cree que quedó fuera?

–No tengo detalles, pero siempre hay competiciones y si eso fue para construir algo nuevo no tiene nada que ver con España sino que es una competencia que se hace en Washington y siempre son transparentes y hay claros requisitos. No puedo comentar porque ganó otra empresa y no Navantia si fue el caso, pero son competencias abiertas a todas las empresas que cumplen los requisitos y habrá tomado una decisión por méritos, sólo eso.

–Supongo que si ha hablado usted con el alcalde de Rota hablarían sobre la situación laboral del personal local que trabaja para la US Navy en la Base, ¿qué mensaje le puede trasladar?

–Bueno hemos conversado un poco de todo. La importancia económica de la Base en Rota y la región lo hemos abordado y constatado. Es importante para nosotros. Hablamos de 250 millones de dólares invertidos el año pasado en la región, sumando todos los contratos y tal vez 5000 puestos de trabajo. Es una contribución bastante importante en la economía local y hay que mantener esto, hay que cuidar esto de ambos lados y es importante que mantengamos una buena relación también en la área laboral. No es que no haya problemas, no es que nunca vaya a haberlos, pero hay una voluntad de buscar soluciones.

Hay buena voluntad de nuestra parte para buscar solución al problema de los aranceles”

–Otro tema que también afecta a Andalucía y Cádiz son los aranceles que puso la anterior administración a los productos españoles y que ha afectado mucho a la exportación de aceite por ejemplo. ¿Se levantarán definitivamente tras la suspensión de cuatro meses por el presidente Biden?

–Después de conversación con el presidente de la Unión Europea, acordaron una suspensión de cuatro meses para buscar una solución, y eso es lo más importante que hay una voluntad por nuestra parte y también de la UE de buscar una solución a este problema que lleva años y no nos sirve. Están en marcha las conversaciones, en julio veremos qué deciden y qué acuerdo pueden lograr en los próximos tres meses que tenemos.

–Además de seguridad y defensa, ¿para qué es importante España para EEUU?

–España es un país amigo muy fuerte, muy importante para nosotros, no sólo en los temas de defensa, aunque sí claro una gran parte y no únicamente por la presencia sino por la cooperación que tenemos juntos en operaciones como Irak, en Afganistán, la contribuciones que hace España a la OTAN enfrentando a todos los desafíos de seguridad que tenemos. Pero también puede tener un papel importante en la lucha contra el cambio climático. Ahora el presidente Sánchez va a participar en la cumbre virtual que ofrece Biden el 22 de abril, que es un reconocimiento a España y a sus empresas en energías renovables. También en temas regionales como América Latina, qué pasa en Venezuela y en otros países, en África, en el Sahel, en el Mediterráneo o en cuanto a Rusia y sus agresiones en el Este de Europa. España tiene un papel que jugar y aún mas importante y eso lo apoyamos con entusiasmo y esperamos poder trabajar y cooperar con España en todos esos temas.

“Y van a volver los turistas americanos y los estudiantes algún día. Los lazos no son solo de seguridad sino de intercambio intelectual, cultural,... España tiene una visibilidad bastante alta en Estados Unidos”, termina Tribble remarcando de nuevo la unión entre ambos países con buen diplomático.