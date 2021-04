Visita de la Embajada de EEUU a la Base de Rota: "La colaboración de seguridad es esencial"

El máximo representante diplomático de la Embajada de EEUU en España ha visitado la Base Naval de Rota y se ha reunido con los alcaldes de Rota y El Puerto, así como con las autoridades militares españolas y americanas de las instalaciones gaditanas.

El encargado de negocios de la Embajada, Conrad Tribble, ahora máximo representante de EEUU en España mientras que la administración Biden nombra a un nuevo embajador, ha podido también ver los trabajos de mantenimiento que Navantia está realizando en uno de los destructores del escudo antimisiles.Este domingo llegaba el Uss Arleigh Burke, un nuevo buque que reemplazará al USS Donald Cook, como parte de la rotación prevista por la US Navy de sus buques en Rota, que incluye también un escuadrón de helicópteros para actuar como unidad aérea embarcada.

La importancia de la base gaditana para los EEUU se remarca en este encuentro tras los rumores sobre posibles traslados a Marruecos. Hay que recordar además que la US Navy acaba de ampliar el contrato con Navantia para la reparación de estos destructores por siete años más.

"Gracias a los miles de hombres y mujeres estadounidenses estacionados aquí en la Base Naval de Rota que prestan servicio junto a sus homólogos españoles. La colaboración de seguridad entre España, EEUU y nuestros aliados de la OTAN es un elemento esencial de nuestra seguridad nacional", ha escrito Tribble en las redes sociales de la Embajada.

