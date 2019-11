Conil recibe los primeros aparatos de aire acondicionado requisados al narcotráfico

La idea de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, respaldada por la autoridad judicial, de dejar en depósito a centros escolares de la provincia los aparatos de aire acondicionado intervenidos a los narcotraficantes en las numerosas plantaciones de marihuana diseminadas por toda la geografía gaditana ha sido acogida con gran interés por la comunidad educativa.

En la mañana de este martes fueron varias las llamadas de directores de colegios e institutos que se recibieron en la Comandancia interesándose por la forma de obtener estos aparatos. “Los aires acondicionados no se donan, desde el punto de vista que no son nuestros. Lo que se hace es un depósito teniendo en cuenta que existe un delito que es constatable porque las plantaciones están ahí. Los aires acondicionados no los sacamos del dormitorio del narco, sino de la plantación en sí, por eso tanto jueces como fiscales permiten que se les dé un uso social”, comentaba el portavoz de la Guardia Civil de Cádiz, Manuel González.

En la intervención del pasado lunes en Conil se incautaron seis grandes aparatos de aire acondicionado de 4.000 frigorías cada uno. Los seis ya tienen destino y han sido entregados a tres institutos de Conil, según informaron fuentes de la Benemérita. Son el IES La Atalaya, IES Los Molinos e IES Roche.

No es nada descartable que otras provincias opten por esta misma solución para dar uso a unos aparatos que, de lo contrario, permanecerían en un depósito para acabar siendo vendidos como chatarra ya que tras años sin utilización perderían sus cualidades.

Los narcos utilizan estos aparatos para mantener sus plantaciones con temperaturas óptimas entre los 23 y los 25 grados. Además, según el Decreto 486/1997 que regula las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo y escolares, la temperatura de los centros escolares debería estar entre los 17 y los 27 grados centígrados, una circunstancia que no se da durante algunos meses cercanos al verano, como junio o septiembre, cuando hay clases y a veces los escolares sufren en sus carnes el calor. El pasado año ya se produjeron situaciones complicadas en zonas de la provincia, sobre todo en el área de Jerez, donde se superaron los 30 grados y desde los colegios se alertó del peligro que esto suponía. De hecho, incluso se solicitó por parte de algunas asociaciones de padres y madres que se suspendieran las clases hasta que la hora de calor remitiera.

Los aires acondicionados son entregados por la Guardia Civil a los centros pero son estos los que deben encargarse de su instalación y mantenimiento.

Según fuentes del Instituto Armado, hace dos meses que entablaron negociaciones con Fiscalía y jueces para comenzar estas cesiones a los centros escolares. Siempre será el juez el que tenga la última palabra, tal y como sucede cuando el material intervenido son vehículos, aparatos informáticos o alimentos. En ese caso es el Colegio de Veterinarios, con quien existe un convenio de colaboración, quien da permiso para que la comida se reparta al Banco de Alimentos. “Todo lo incautado que puede tener un uso social se reparte”, indican desde la Guardia Civil.

La noticia ha trascendido hasta el punto que medios de toda la geografía española se ponían esta mañana en contacto con la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de Cádiz para recabar más detalles de una medida que ha tenido una gran acogida en la sociedad y que seguro que será imitada en otras comandancias.