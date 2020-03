Los representantes sindicales de Alestis han aconsejado a la plantilla que no acudan este martes a trabajar al considerar que las medidas de prevención contra el coronavirus no garantizan su seguridad. "Hemos valorado los tres protocolos que ha presentado la empresa en 48 horas y los consideramos totalmente insuficientes y que no cumplen las medidas del Gobierno", ha señalado el presidente del comité de empresa de la planta de Alestis en Puerto Real, Pedro Lloret.

Los comités de las diferentes factorías de Alestis han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, según Lloret. "Estamos diciendo a la plantilla que no acuda a trabajar mañana. Creemos que todas las industrias que no sean esenciales deberían quedarse en casa. Y nuestra actividad no es esencial", ha incidido el presidente del comité de Alestis Puerto Real.

Por su parte, la empresa insiste en que su objetivo es proteger sus trabajadores, "minimizando al máximo los posibles riesgos de contagio". "Por este motivo hemos desarrollado un protocolo con todas las medidas a nuestro alcance para para hacer frente al Covid-19 y en coordinación con los Comités de Seguridad y Salud, se han revisado las acciones de prevención y seguridad que hemos puesto en marcha en todos nuestros centros de trabajo", han indicado fuentes de la compañía, que agregan que a nivel de producción se está trabajando "en la reorganización de nuestra capacidad operativa para atender la demanda actualizada de nuestros clientes".

Alestis tiene previsto reanudar este martes su actividad en sus oficinas centrales de Sevilla y de Getafe (Madrid), así como en sus dos plantas gaditanas (El Puerto y Puerto Real); y las factorías de Sevilla, San Pablo, y en la fábrica de referencia de Vitoria, que emplean en total a unos 1.500 trabajadores.

Este fabricante aeronáutico es filial del grupo industrial Aciturri y el principal proveedor de primer nivel (tier 1) de Airbus. Según la agencia Efe, la compañía tiene previsto adecuar su producción a la demanda final de Airbus, su principal cliente y que este lunes ha vuelto a la actividad tras un parón de cuatro días, pero descarta, de momento la adopción de medidas laborales como un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).