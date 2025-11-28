Comisiones Obreras denuncia el "frío extremo" en los paritorios del Hospital de Puerto Real

Comisiones Obreras denuncia la situación "insostenible" que se vive en el paritorio del Hospital Universitario de Puerto Real, donde profesionales, madres y recién nacidos "están sometidos a un frío extremo por la imposibilidad de calefactar las zonas de dilatación y paritorios", expone el sindicato en un comunicado

Desde CCOO advierten que el sistema de acondicionamiento climático del paritorio es bastante antiguo y obsoleto, aunque su funcionamiento ha empeorado después de que se produjese recientemente un pequeño incendio en la planta tercera del hospital, lo que provocó que saltaran las alarmas en la segunda planta de maternidad, "sin que sucediera lo mismo en la zona del paritorio. Desde entonces se ha pasado de un mal funcionamiento a una ausencia de control de las temperaturas", denuncia CCOO.

Según ha trasladado la plantilla al sindicato, las temperaturas en diversas estancias del paritorio se mantienen muy por debajo de los niveles recomendados, generando incomodidad, riesgo para la salud y dificultades para el normal desarrollo de la actividad asistencial.

Estas condiciones de frío extremo se dan sobre todo durante las jornadas de bajas temperaturas y por las noches, cuando las matronas, enfermeras, auxiliares y profesionales médicos se ven obligados a trabajar con varias capas de ropa, apunta el sindicato.

"Además de generar un ambiente inhóspito tanto para los trabajadores como para los pacientes, sabemos de la especial vulnerabilidad de los recién nacidos para poder regular su temperatura corporal, por lo que solicitamos que se apliquen los medios necesarios para poder ofrecer la atención sanitaria en un ambiente cálido y adecuado sin poner en riesgo la salud de los pequeños", demanda Comisiones Obreras

CCOO considera "inadmisible" que un espacio tan crítico y sensible como un paritorio presente estas condiciones ambientales. La organización sindical, junto con los profesionales, exige a la dirección del centro que actúe de manera inmediata para restablecer unas temperaturas adecuadas mediante la revisión de la climatización.