Comisiones Obreras denuncia salideros de agua en el paritorio de hospital Puerta del Mar de Cádiz

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado mediante un comunicado de prensa la "vergonzosa situación" en el paritorio del hospital Puerta de Mar de Cádiz. En concreto, el sindicato asegura que en dos fechas de este mes de noviembre, los días 11 y 22, se han producido "importantes salideros de agua" en la zona. El último de ellos, el pasado sábado, asegura Comisiones que se produjo "en plena actividad asistencial": una cesárea urgente.

Asegura el sindicato, en una nota que firma su delegada en el hospital Nieves Perdigones, que no se trata de un hecho aislado, al tiempo que recuerda anteriores denuncias sobre el mal estado del paritorio este mismo año.

El comunicado, además de aportar fotografías, da detalles de lo sucedido hace unos días: "Este sábado 22 de noviembre, a primera hora de la mañana, se originó otro gran salidero debido a la rotura de una tubería, generando una situación crítica en plena actividad asistencial. El personal tuvo que trasladarse al quirófano 15 porque estaba entrando agua en el quirófano 14 que era donde trabajaban. Tuvieron que trasladar la cuna y el equipamiento necesario para una cesárea urgente, (según comenta, angustiada, una profesional de la unidad). Están trabajando en condiciones claramente inapropiadas para una unidad de estas características". Igualmente, el sindicato afirmas que las salas 3 y 4 de dilatación están cerradas por su proximidad a la zona afectada.

"La grave falta de financiación, que impide acometer las reparaciones necesarias, se suma a la escasez de personal y al evidente deterioro de la infraestructura, que se está viendo superada por la falta de mantenimiento adecuado. Mientras tanto, la dirección del centro permanece impasible, y el SAS tampoco ha dado respuesta efectiva a esta situación, priorizando alguna intervención en otras unidades por motivos que desconocemos, pese a la importancia crítica del paritorio para cualquier hospital comarcal. Debido a la escasa financiación el Hospital Universitario de Puerta del Mar necesita una reforma integral, pero para eso necesita una gran dotación económica que nunca la obtienen de la junta de Andalucía, siempre se quedan cortos en los presupuestos y se va parcheando a duras penas y cerrando controles para no contratar al personal", señala Comisiones Obreras en su comunicado.