Colisión frontal entre un turismo y un camión en la A-384

Efectivos del parque de Villamartín han intervenido este sábado en un accidente de tráfico registrado en la carretera A-384, kilómetro 13. Según han informado desde el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, el siniestro se produjo por la colisión frontal entre un turismo y un camión, sin atrapados.

Cuando los bomberos llegaron al lugar del accidente, los cuatro ocupantes del turismo y el único ocupante del camión ya habían salido por sus propios medios.

Los efectivos de Villamartín colaboraron con los servicios sanitarios y con el servicio de grúa para retirar y cargar los vehículos.

El camión involucrado en el siniestro / Bomberos

En la intervención participaron tres bomberos y dos vehículos, una autobomba rural pesada (R-26) y vehículo de rescate ligero (S-35). Asimismo, colaboraron miembros de la Policía Local y la Guardia Civil.

Otro acccidente

El pasado viernes, bomberos del parque de Sanlúcar de Barrameda intervinieron en un accidente de tráfico registraddo en la A-471, Kilómetro 45,800, sentido Sanlúcar. En el siniestro se vio implicado un sólo vehículo, con tres ocupantes, que se salió de la vía.

Según informó el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, el conductor y una menor salieron del coche por sus propios medios, si bien los intervinientes tuvieron que rescatar a una mujer, conmocionada, de la parte de atrás del vehículo. Las tres personas fueron atendidas y trasladadas al hospital por los servicios sanitarios.

En el operativo, en el que colaboró Guardia Civil, se emplearon tres vehículos, una autobomba urbana ligera (P-42), una autobomba urbana pesada (U-42) y un vehículo de rescate ligero (S-23), además de seis efectivos.

Desdoble urgente

Las localidades de la Costa Noroeste, Sanlúcar y Trebujena, volvieron esta semana a unir fuerzas con municipios cercanos de la provincia de Sevilla como Lebrija y las Cabezas de San Juan, además de la Entidad Local Autónoma de Marismillas, para exigir a la Junta de Andalucía el desdoble de la carretera A-471. Los alcaldes Carmén Álvarez (Sanlúcar) y Ramón Galán (Trebujena) encabezaron esta manifestación reivincando esta demanda histórica en una carretera que conecta la Costa Noroeste gaditana con la provincia de Sevilla.

La Junta de Andalucía, por su parte, atribuyó el aumento de tráfico en la A-471 al colapso en la A-4 y señaló al Gobierno central.