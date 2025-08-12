La Junta atribuye el aumento de tráfico en la A-471 al colapso de la A-4 y señala al Gobierno central

El pulso político y social en torno al desdoble de la carretera A-471, que une Sanlúcar de Barrameda con Las Cabezas de San Juan, suma un nuevo capítulo. Tras las movilizaciones de los alcaldes de la Costa Noroeste gaditana y del Bajo Guadalquivir para exigir una actuación “urgente” en esta vía, la Junta de Andalucía ha respondido apuntando que la saturación actual se debe, en gran medida, al colapso de la autovía A-4 entre Sevilla y Cádiz.

Según la Consejería de Fomento, la masiva afluencia de vehículos a la A-471 se produce porque “muchos conductores optan por esta vía por temor a los atascos que se pueden encontrar en la A-4”. En este sentido, el departamento señala que la demanda de desdoble de los municipios de Marismillas, Las Cabezas, Lebrija, Trebujena y Sanlúcar coincide “en el tiempo” con los episodios de mayor congestión en la autovía principal.

La Junta defiende que una solución “eficaz” pasaría por que el Ministerio de Transportes cumpla su compromiso de ampliar a tres carriles la A-4 no sólo hasta Las Cabezas de San Juan, sino hasta Cádiz. “Esta medida mitigaría sin duda la situación”, subraya Fomento, que reprocha al Gobierno central no haber adoptado siquiera “medidas urgentes” propuestas por el sector empresarial.

De esta forma, la Junta se desmarca de las reivindicaciones que los alcaldes de Sanlúcar, Carmen Álvarez, y Trebujena, Ramón Galán, han manifestado la concentración del pasado lunes en la confluencia de la A-471 con la carretera de Trebujena. Los alcaldes reclamaron el inicio inmediato del proyecto de desdoblamiento, incluido en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2021-2030 pero que continúa sin avances concretos a mitad de 2025.

Las cifras respaldan la urgencia, según los regidores: más de 11.000 vehículos diarios, que superan los 15.000 en verano, con un elevado porcentaje de tráfico pesado. La siniestralidad también es un argumento central, tras varios accidentes mortales en los últimos meses. Tanto es así, que Galán advirtió que, sin respuesta institucional, “posiblemente tengamos que emprender movilizaciones y cortes de carreteras”. Los alcaldes alertan además de que la futura ampliación de la AP-4 hasta Las Cabezas podría agravar el problema, al derivar parte del tráfico a la A-471, “que sólo dispone de un carril por sentido”.

La confrontación entre administraciones y la presión desde los municipios mantiene en el aire una solución que, para los ayuntamientos, es estratégica tanto para la seguridad vial como para la economía y la vertebración territorial entre Cádiz y Sevilla.