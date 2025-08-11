Sanlúcar y Trebujena intensifican la presión a la Junta para el desdoble urgente de la A-471

Las localidades de la Costa Noroeste, Sanlúcar y Trebujena, han vuelto a unir fuerzas con municipios cercanos de la provincia de Sevilla como Lebrija y las Cabezas de San Juan, además de la Entidad Local Autónoma de Marismillas, para exigir a la Junta de Andalucía el desdoble de la carretera A-471. Los alcaldes Carmén Álvarez (Sanlúcar) y Ramón Galán (Trebujena) han encabezado esta manifestación reivincando esta demanda histórica en una carretera que conecta la Costa Noroeste gaditana con la provincia de Sevilla.

La concentración, celebrada en la confluencia de la A-471 con el acceso a Sanlúcar por la carretera de Trebujena, sirvió para escenificar un frente común que reclama una intervención “urgente” ante la saturación y peligrosidad de esta vía de titularidad autonómica, que soporta “más de 11.000 vehículos” al día y “alcanza los más de 15.000” durante los meses de verano, muchos de ellos “de gran tonelaje”.

En los últimos meses, varios accidentes mortales han reactivado una demanda que los municipios consideran histórica y que figura en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2021-2030. Sin embargo, según denunciaron, “a mitad de 2025, todavía no ha dado respuesta y ni un paso para la redacción de ese proyecto tan necesario y su posterior ejecución”.

Carmen Álvarez lamentó que “nos sentimos un poco olvidados por la Junta de Andalucía” y denunció que el presidente andaluz “no puede estar distraído en privatizaciones y en algo que es de su puro interés”, recordando que el interés real debe ser “vertebrar el territorio andaluz” y ejecutar “de una vez por todas” el desdoble de la A-471. Añadió que “un presidente andaluz no puede estar gobernando a espaldas de las necesidades de los distintos pueblos” y agradeció “la presencia en su municipio del resto de alcaldes porque juntos hacemos más fuerza, somos de distintos signos políticos, pero nos unimos cuando hay que reivindicar mejoras para nuestras tierras”.

Por su parte, Ramón Galán advirtió que, si no tienen respuesta a la petición de reunión, “posiblemente tengamos que emprender otras acciones” como “movilizaciones” y “cortes de carreteras” para “visibilizar y que se escuche a los ayuntamientos”. Denunció que “lo que estamos sufriendo los municipios de esta zona por parte de la Junta de Andalucía es una situación de abandono total en lo que tiene que ver a inversiones, infraestructuras, comunicación y carreteras que vertebren nuestro territorio” y habló también de “una situación de abandono a ni siquiera dignarse a responder a una carta de todos los alcaldes y alcaldesas de la zona para tratar la situación de esta A-471”, recordando que “es competencia total y absoluta de la Junta”.

La conexión con la AP-4 fue otro de los puntos señalados como factor de riesgo. La futura ampliación a tres carriles de esta autovía finalizará en Las Cabezas de San Juan, lo que, según los alcaldes, generará “un cuello de botella” al incorporarse todo ese tráfico a la A-471 “con un solo carril” por sentido.

La reunión terminó con la firma de una carta conjunta dirigida a Juanma Moreno, solicitando “una respuesta urgente” y que se licite de inmediato la redacción del proyecto de desdoblamiento, así como la búsqueda de fondos para su ejecución. Los regidores insisten en que no se trata de una demanda local aislada, sino de una actuación clave para la seguridad vial, la economía de la Costa Noroeste y la vertebración territorial entre Cádiz y Sevilla.