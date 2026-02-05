Estos son los colegios de Cádiz que seguirán sin clases este viernes en 31 municipios
El Puerto será la única ciudad de la Bahía sin actividad lectiva en su totalidad, junto a varios centros de Chiclana
La Junta desaloja Grazalema al completo
Los efectos adversos de la borrasca Leonardo han llevado a la Junta de Andalucía a mantener la suspensión de las clases presenciales en 31 localidades de la provincia de Cádiz de cara a este viernes 6 de febrero. La mayoría se ubican en las comarcas de la Sierra y el Campo de Gibraltar. La única ciudad de la Bahía de Cádiz donde no habrá clases en ninguno de sus centros es El Puerto de Santa María.
Así, los municipios cuyos colegios que estarán cerrados en la jornada lectiva del viernes son: Alcalá del Valle, Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, Castellar de la Frontera, El Bosque, El Gastor, El Puerto de Santa María, Espera, Grazalema, Guadiaro, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Olvera, Palmones, Prado del Rey, Puerto Serrano, San Martín del Tesorillo, San Pablo Buceite, San Roque, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara.
Además, según ha informado la Junta, la suspensión de actividad lectiva presencial afecta a centros concretos de las siguientes localidades:
Chiclana de la Frontera:
- CEI Caramelos
- CDP San Agustín
- CEIP El Trovador
- CEIP Las Albinas
- Ceper Dionisio Montero
Jerez de la Frontera:
- CEIP Gloria Fuertes
- EI Rocinante
- CEIP Lomopardo
La Ina- Jerez de la Frontera: CEIP La Ina
El Torno- Jerez de la Frontera: CEIP Guadalete
El Portal- Jerez de la Frontera: CEIP Virgen del Mar
La Barca de la Florida- Jerez:
- CEIP Barca de la Florida
- EI El Paje
- IES Vega del Guadalete
- SEP Bucharaque
Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera:
- CEIP Nueva Jarilla
- SEP Nueva Jarilla
Torrecera- Jerez de la Frontera:
- CEIP Torrecera
- S.E.P. Torrecera
Rajamancer- Torrecera- Jerez: CPR Laguna de Medina
Estella del Marqués- Jerez: CEIP Pablo Picasso
Cuartillos- Jerez de la Frontera:
- CEIP Cuartillos
- SEP La Paz
Gibalbín- Jerez de la Frontera:
- CEIP Gibalbín
- S.E.P. Gibalbín
San Isidro del Guadalete- Jerez: CEIP La Arboleda
Barbate:
- CEIP Franciso Giner de los Ríos
- EI La Traiña
