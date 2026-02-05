Estos son los colegios de Cádiz que seguirán sin clases este viernes en 31 municipios

Los efectos adversos de la borrasca Leonardo han llevado a la Junta de Andalucía a mantener la suspensión de las clases presenciales en 31 localidades de la provincia de Cádiz de cara a este viernes 6 de febrero. La mayoría se ubican en las comarcas de la Sierra y el Campo de Gibraltar. La única ciudad de la Bahía de Cádiz donde no habrá clases en ninguno de sus centros es El Puerto de Santa María.

Así, los municipios cuyos colegios que estarán cerrados en la jornada lectiva del viernes son: Alcalá del Valle, Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, Castellar de la Frontera, El Bosque, El Gastor, El Puerto de Santa María, Espera, Grazalema, Guadiaro, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Olvera, Palmones, Prado del Rey, Puerto Serrano, San Martín del Tesorillo, San Pablo Buceite, San Roque, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara.

Además, según ha informado la Junta, la suspensión de actividad lectiva presencial afecta a centros concretos de las siguientes localidades:

Chiclana de la Frontera:

CEI Caramelos

CDP San Agustín

CEIP El Trovador

CEIP Las Albinas

Ceper Dionisio Montero

Jerez de la Frontera:

CEIP Gloria Fuertes

EI Rocinante

CEIP Lomopardo

La Ina- Jerez de la Frontera: CEIP La Ina

El Torno- Jerez de la Frontera: CEIP Guadalete

El Portal- Jerez de la Frontera: CEIP Virgen del Mar

La Barca de la Florida- Jerez:

CEIP Barca de la Florida

EI El Paje

IES Vega del Guadalete

SEP Bucharaque

Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera:

CEIP Nueva Jarilla

SEP Nueva Jarilla

Torrecera- Jerez de la Frontera:

CEIP Torrecera

S.E.P. Torrecera

Rajamancer- Torrecera- Jerez: CPR Laguna de Medina

Estella del Marqués- Jerez: CEIP Pablo Picasso

Cuartillos- Jerez de la Frontera:

CEIP Cuartillos

SEP La Paz

Gibalbín- Jerez de la Frontera:

CEIP Gibalbín

S.E.P. Gibalbín

San Isidro del Guadalete- Jerez: CEIP La Arboleda

Barbate: