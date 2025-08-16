Un coche acaba dentro de una rotonda en Chiclana
El incidente se ha registrado en la carretera del Molino Viejo, una arteria muy transitada en estas fechas para acceder y salir de La Barrosa
En plena operación Operación ‘15 de agosto’, activada desde el pasado jueves y hasta el próximo domingo 17 de agosto, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que en ese periodo de tiempo se registren más de 194.200 desplazamientos en las carreteras gaditanas. Gaditanos y turistas tensionan los viales en sus viajes a la costa, a otros destinos e incluso a sus segundas residencias.
En este contexto de máxima densidad en el tráfico rodado, un coche ha acabado empotrado dentro de una rotonda en Chiclana, en concreto, en la carretera del Molino Viejo, muy cerca de donde se registró un incendio a principios del mes de julio.
Esta vía es muy transitada en estas fechas porque es una de las arterias principales para llegar o salir de la playa de La Barrosa.
El incidente se ha registrado exactamente en la carretera nueva de La Barrosa, en el cruce con Camino del Camping. Por el momento se desconocen las causas del accidente ni si hay heridos.
