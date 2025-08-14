Tráfico activa este jueves la Operación ‘15 de agosto 2025’ y prevé más de 194.200 desplazamientos en Cádiz

La Dirección General de Tráfico activa este jueves el dispositivo especial de control y vigilancia de las carreteras en la Operación ‘15 de agosto’. Desde las 15:00 horas de este jueves 14 de agosto y hasta las 00:00 horas del domingo 17 de agosto, se esperan más de 194.200 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras gaditanas.

En este periodo, que incluye el viernes 15 de agosto, día festivo de ámbito nacional, se prevé un importante movimiento de vehículos de largo y corto recorrido por toda la red viaria gaditana, ya que coincidirán los desplazamientos de vehículos de salida/retorno generados por el cambio de quincena de vacaciones de agosto con desplazamientos hacia poblaciones del litoral y a playas, así como a zonas de segunda residencia, además de que muchos municipios de la provincia celebran festejos que incrementarán los viajes para desplazarse a los mismos, especialmente en noches y madrugadas.

Desde la DGT se hace una llamada a la responsabilidad en la carretera durante este periodo vacacional, ya que va a haber mucha movilidad. Es imprescindible usar el cinturón de seguridad, no utilizar el teléfono móvil y evitar otros factores de riesgo como la velocidad excesiva o inadecuada y conducir cuando se ha ingerido algún tipo de sustancia que pueda afectar a nuestras capacidades.

A la hora de viajar en vehículo particular es necesario que éste se encuentre en un correcto estado de uso; elegir la ruta más segura; iniciar el viaje descansado y parar durante el recorrido; observar las normas de circulación, la señales y paneles informativos, así como las indicaciones de los agentes.

En la provincia de Cádiz las carreteras que soportarán una mayor intensidad de tráfico son: AP-4, N-IV, A-4, N-340, A-7, A-48, A-480 y A-491.

Los horarios con mayor circulación de vehículos serán el jueves 14 de agosto, de 18 a 22 horas; el viernes 15, de 10 a 15 horas y de 18 a 22 horas; el sábado 16, de 10 a 15 horas y de 18 a 22 horas; y el domingo 17 de agosto, de 10 a 15 horas y de 17 a 22 horas.

La DGT ha establecido itinerarios alternativos para aliviar las retenciones que se producen en el enlace de Tres Caminos (A-4, A-48 y CA-33), para lo que se pueden utilizar la A-390, A-381 y AP-4.

Medios de regulación y control

Por otra parte, a los radares fijos, móviles y de tramo, y a las cámaras de control de uso móvil y cinturón de seguridad con los que cuenta la provincia, se van a sumar los medios aéreos -helicóptero y drones-, que forman parte del centro de gestión de Sevilla, dando servicio a Andalucía occidental. Estos medios van a centrarse en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias de forma que, en vuelo, se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión del Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.