La Ciudad de los Niños de Sanlúcar reabre por Reyes

La Ciudad de los Niños y las Niñas volverá a abrir sus puertas el próximo martes 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, a partir de las 16:00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Sanlúcar. La inauguración estará condicionada a las condiciones meteorológicas.

La jornada inicial contará con una programación específica para el público infantil, que incluirá hinchables, talleres de coloreado, pizarras y diseño de piedras, un futbolín humano y una tómbola de juegos, entre otras propuestas. Estas actividades se sumarán a las instalaciones permanentes del recinto, que ocupa una superficie superior a los 26.000 metros cuadrados.

El espacio dispone de áreas para la práctica de skateboard, street workout y disc golf, así como una pista polideportiva, una tirolina de dos carriles, un columpio pendular de cuatro plazas, camas elásticas, juegos de arena y agua, zonas de juegos infantiles y biosaludables, un auditorio y un kiosco-bar. El uso de los juegos y espacios de titularidad municipal será gratuito, con la excepción del servicio de hostelería.

El Ayuntamiento recuerda que el pasado 12 de diciembre se firmó el contrato de concesión administrativa del recinto con la empresa Centro Comercial Multiocio Sanlúcar. La concesión tiene una duración de cuatro años y contempla un canon anual de 5.100 euros, además de la instalación de un nuevo juego infantil por parte de la adjudicataria. La empresa gestionará los ingresos derivados de la actividad de hostelería.

Entre las obligaciones de la concesionaria figuran la apertura mínima de ocho horas diarias, la vigilancia y el mantenimiento de las instalaciones y el desarrollo de un programa anual de actividades de animación y dinamización. Por su parte, el Ayuntamiento asumirá el coste de los suministros y podrá utilizar el auditorio y otras instalaciones para la celebración de eventos deportivos, culturales e infantiles.

El Consistorio ha señalado que la reapertura es el resultado de varios procesos de licitación y de una inversión municipal superior a los 30.000 euros destinada a reparar los daños ocasionados por el deterioro y actos vandálicos durante el periodo de cierre. La alcaldesa, Carmen Álvarez, ha indicado que la fecha elegida pretende facilitar la participación de las familias en una jornada festiva y ha animado a los menores a acudir con sus juguetes para disfrutar del recinto.