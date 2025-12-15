A la tercera fue la vencida: el Ayuntamiento de Sanlúcar adjudica la Ciudad de los Niños, que abrirá a principios de 2026

La alcaldesa de Sanlúcar firma el contrato de concesión administrativa de la Ciudad de los Niños y las Niñas.

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha adjudicado la concesión administrativa de la Ciudad de los Niños y las Niñas tras culminar con éxito el tercer procedimiento de licitación iniciado para la gestión del recinto. La empresa Centro Comercial Multiocio Sanlúcar será la encargada de la explotación, vigilancia y mantenimiento de estas instalaciones municipales durante los próximos cuatro años.

El contrato, firmado por la alcaldesa, Carmen Álvarez, y representantes de la empresa adjudicataria, establece un canon anual de 5.100 euros. La concesionaria percibirá los ingresos derivados de las actividades de hostelería que se desarrollen en el recinto. La reapertura de la Ciudad de los Niños está prevista para principios de 2026, según las previsiones municipales.

La Ciudad de los Niños y las Niñas ocupa una superficie superior a los 26.000 metros cuadrados y cuenta con una amplia oferta de instalaciones deportivas y recreativas, entre las que se incluyen zonas de skate, circuitos de street workout y disc golf, una pista polideportiva, una tirolina de dos carriles, columpios, juegos infantiles, áreas biosaludables, juegos de agua y arena, un auditorio y un kiosco-bar. El contrato contempla además la incorporación de un nuevo juego infantil a cargo de la empresa concesionaria.

Entre las obligaciones de la adjudicataria figura mantener abiertas las instalaciones un mínimo de ocho horas diarias, asumir las labores de vigilancia y mantenimiento y desarrollar un programa anual de actividades de animación y dinamización. El Ayuntamiento conservará el derecho a utilizar el auditorio y otros espacios para la celebración de eventos deportivos, culturales o infantiles.

El uso de los juegos y espacios de titularidad municipal será gratuito para la ciudadanía, con la excepción del kiosco-bar. El Consistorio asumirá el mantenimiento de los elementos municipales y el coste de los suministros.

La adjudicación llega después de que los dos anteriores procesos de licitación no prosperaran y tras el abandono de la concesión por parte del anterior adjudicatario, circunstancia que obligó al Ayuntamiento a realizar actuaciones para la recuperación del recinto. Durante el periodo de cierre, el Consistorio invirtió más de 30.000 euros en reparaciones para hacer frente al deterioro y a los actos vandálicos sufridos por las instalaciones.

Con este contrato, el Ayuntamiento pone fin a un proceso administrativo prolongado y sienta las bases para la reapertura estable de uno de los principales espacios de ocio familiar de la ciudad.