Tercera intento para adjudicar la concesión de la Ciudad de los Niños de Sanlúcar

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha publicado una nueva convocatoria para adjudicar la concesión administrativa de la Ciudad de los Niños, después de que el anterior proceso, iniciado en septiembre, quedara desierto. Se trata de la tercera licitación consecutiva con el objetivo de reabrir y poner en funcionamiento este espacio lúdico y recreativo situado en la localidad.

Según ha informado el propio Consistorio, las bases reguladoras de la licitación incluyen diversas novedades que buscan mantener el equilibrio económico de la concesión y, al mismo tiempo, favorecer la participación de empresas interesadas. El canon mínimo anual se mantiene en 5.061,93 euros, y la duración del contrato será de cuatro años.

El adjudicatario gestionará las actividades de hostelería dentro del recinto y obtendrá los ingresos generados por ellas. La Ciudad de los Niños cuenta con más de 26.000 metros cuadrados e incluye instalaciones como una pista polideportiva, tirolina, columpio pendular, cama elástica hinchable, juegos infantiles y biosaludables, zonas de arena y agua, un auditorio y un kiosco-bar.

De acuerdo con las bases, los juegos y espacios municipales seguirán siendo de uso gratuito para la ciudadanía, a excepción del kiosco-bar. Entre las novedades figura la obligación de instalar un nuevo juego infantil por parte del adjudicatario, mientras que el Ayuntamiento asumirá el coste de los suministros del recinto.

Las bases completas pueden consultarse en la sección de anuncios de la web municipal (https://www.sanlucardebarrameda.es/es/node/23876), y el plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto durante 10 días hábiles.

Con esta nueva convocatoria, el gobierno local pretende dar cumplimiento al compromiso de reabrir la Ciudad de los Niños y garantizar su funcionamiento continuado, tras la renuncia del anterior adjudicatario.