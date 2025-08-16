Camilo promete un vibrante directo como colofón de Concert Music Festival

Concert Music Festival toca a su fin y lo hace por todo lo alto. Camilo, una de las grandes estrellas de la música en español a nivel mundial, estará este domingo, 17 de agosto, sobre el escenario del Poblado Marinero de Sancti Petri con un vibrante directo.

El talento del artista, unido a la conexión única que tiene con sus fans, su tribu, le ha convertido en un valor seguro que triunfa allá donde va.

Así, Camilo vendió la friolera de 125.000 tickets en la docena de conciertos que firmó en España en 2024; unas cifras increíbles contando con que en el presente año redujo las fechas de la gira a la mitad por el nacimiento de su hija.

El ganador de seis Latin Grammy y uno de los artistas más reconocibles y exitosos en su generación vuelve un año más a Concert Music Festival para romper todos los récords de asistencia y seguir siendo un ídolo entre el público que mañana acuda al festival para darlo todo en un broche final inmejorable.

Camilo ha estrenado Maldito ChatGPT, una canción con la que el colombiano reivindica un espíritu humanista, emotivo y antropocentrista. Maldito ChatGPT es un manifiesto a favor de conectarnos con aquello que somos y renunciar al supuestamente progresista dominio de los robots y la Inteligencia Artificial para volver a ser quienes fuimos: personas con capacidad de sentir.

El artista vive un verano lleno de conciertos en un momento dulce en su carrera tanto en lo personal como en lo profesional. Además del éxito de Cuatro, su último álbum, que ha mantenido el buen rumbo de sus anteriores trabajos, sus colaboraciones con Nanpa Básico, Ricardo Montaner o Elena Rose y Los Ángeles Azules le han servido para ampliar aún más un repertorio perfecto para conquistar los escenarios de medio mundo, incluido el de Chiclana.

Concert Music Festival 2025 pondrá fin a su octava edición con un special closing: la celebración de una fiesta Bresh el próximo 18 de agosto, una propuesta que fusiona la mejor selección musical y una energía inigualable que no dejará indiferente a los asistentes.