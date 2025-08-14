Melendi agota las entradas en sus dos fechas en Concert Music Festival

Melendi aún no se ha subido al escenario de Concert Music Festival y ya ha hecho historia. Sus dos fechas, los días 15 y 16 de agosto, han colgado el cartel de Sold Out, en la octava edición de este festival. El de Oviedo era uno de los artistas más aclamados de esta edición y así ha quedado demostrado con su lleno absoluto para este viernes y sábado en Chiclana.

El artista traerá a Concert Music Festival su gira 20 años sin noticias, con la que está llenando recintos por toda España. Con ella, hará un recorrido musical a través de las canciones que han marcado su trayectoria profesional en la música. Melendi es un fenómeno que con los años se ha convertido en todo un movimiento generacional donde más que canciones, sus fans corean himnos.

Con 20 años sin noticias, su último trabajo, Melendi conmemora sus más de dos décadas transcurridas desde el estreno de Sin noticias de Holanda, con el que debutó en 2003. En este trabajo, el artista se ha rodeado de colaboradores como Manuel Carrasco, Hens e India Martínez, con los que ha reinventado sus éxitos de aquellos primeros años como Con la luna llena, Hablando en plata y Con solo una sonrisa. Aunque en este trabajo también ha contado con Rosario Flores y David Bisbal, entre otros artistas.

Con sus dos espectáculos en Concert Music Festival, el cantante y compositor no solo revisitará los hits de su época inicial, sino que les concederá al público de Chiclana una nueva vida a sus himnos desde una perspectiva actual. Con esta frescura y evolución en el arte de Melendi, de seguro que lo que se vivirá este viernes, 15 de agosto, y sábado 16, pasará a la historia musical de Concert Music Festival en Chiclana.