Todos los conciertos en Cádiz del 16 al 31 de agosto: de Leiva a Camilo

Después de que artistas como Plácido Domingo, Amaral o Tom Jones hayan conquistado al publico gaditano, la agenda de conciertos vuelve a coparse de artistas nacionales e internacionales durante la segunda quincena de agosto.

Los festivales de referencia en la provincia como el Músic del Mar de Cádiz, el Concert Music Festival de Chiclana o el Bahía Sound de San Fernando encaran sus últimas jornadas, mientras que se inauguran otros como el Cabaret Festival de El Puerto de Santa María. A continuación, detallamos qué artistas actuarán en la provincia en los próximos días y cómo puedes conseguir las entradas.

Cabaret Festival

La Plaza de Toros de El Puerto de Santa María acogerá del 16 al 21 de agosto la sexta edición del Cabaret Festival con los conciertos de grandes artistas del panorama nacional. El cartel lo encabeza Leiva, encargado de abrir el festival con la presentación de su último álbum Gigante, junto a sus grandes éxitos. Al músico madrileño se sumarán las bandas indie Carolina Durante y Alcalá Norte en un concierto conjunto, además de otros artistas andaluces como El Arrebato, Andy & Lucas o Melody. Las entradas se pueden adquirir a través de la web oficial del festival:

16 de agosto: Leiva

17 de agosto: El Arrebato

19 de agosto: Carolina Durante + Alcalá Norte

20 de agosto: Melody

21 de agosto: Andy & Lucas

Música del Mar

El ciclo Música del Mar encara su recta final en el Muelle Reina Victoria. Lo hace de la mano del rapero granadino Maka, que el próximo viernes 22 de agosto se subirá al escenario para presentar su último trabajo Aura. Las entradas para pista se pueden adquirir a través de la web del artista por un precio de 41,80 euros.

Finalmente, Seguridad Social y OBK pondrá el broche de oro a esta edición de Música del Mar con un concierto gratuito el próximo sábado 23 de agosto.

22 de agosto: Maka

23 de agosto: Seguridad Social + OBK

Concert Music Festival Sancti Petri

El Concer Music Festival de Sancti Petri es otro de los festivales consolidadados de la provincia que se clausurará en los próximos días. Melendi ofrecerá un doble concierto los días 15 y 16 de agosto, aunque para este último solamente quedan algunas entradas VIP. El cantante colombiano Camilo le cogerá el testigo el domingo 17, para quien todavía se pueden adquirir entradas, con opción de servicio de autobús, a través de la web del festival.

16 de agosto: Melendi

17 de agosto: Camilo

Esta edición del Concer Music Festival concluirá el lunes 18 de agosto con una closing party a cargo de BRESH "la fiesta más linda del mundo", donde se tocarán los mayores éxitos del reguetóin, el pop latino y la electrónica en un ambiente sin igual.

Bahía Sound

El ciclo Bahía Sound 2025 aúna en un recinto único tardes de piscina, gastronomía y noches de conciertos inolvidables junto a la Bahía de San Fernando. La fiesta continúa durante la segunda quincena de agosto con música para todos los gustos, del folk metal de Saurom al pop de India Martínez. Las entradas para los próximos conciertos se pueden adquirir en la web del evento: