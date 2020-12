"La responsabilidad de cada uno es fundamental para darle la vuelta a esta situación"

Con 59 años de edad y más de 40 trabajando en diversas farmacias de la localidad, Camilo Gutiérrez Vela es una voz más que autorizada para hacer una lectura de la actual situación sanitaria en Chiclana en relación con la pandemia del coronavirus, y mucho más después de haber padecido y superado la enfermedad, tanto a nivel personal como familiar.

Fue a finales del pasado mes de octubre cuando, debido a diversas enfermedades que le aquejaban, su padre, de 84 años, tuvo que acudir al hospital de Puerto Real para ser tratado de problemas cardiorrespiratorios, una situación que derivó finalmente en un contagio de la Covid 19 y su fallecimiento una semana después por una neumonía.

Además, tanto Camilo como varios familiares, su hermana, dos sobrinas, su hermano y su cuñada, resultaron también contagiados, aunque fue él quien presentó unos síntomas más graves y durante más tiempo. "Aunque en un principio el resultado de la primera PCR que me hice fue negativo, me mantuve en aislamiento porque había estado varios días con mi padre antes de que él diera positivo y poco después empezaron a aparecer los primeros síntomas", explica, al tiempo que hace hincapié en que "en todo momento tuve claro que no podía arriesgarme lo más mínimo por mi profesión y tomé todas las medidas necesarias para no poner en riesgo ni a mis compañeros de trabajo ni a los clientes, tanto antes de saber que la tenía, como después durante la enfermedad".

Ésta es para él una de las claves que deben servir para empezar a superar esta difícil situación, "la responsabilidad individual de cada uno en evitar riesgos para él mismo y para los demás", afirma, incidiendo en que "muchos aún no le dan importancia a la enfermedad o directamente no se la creen, pero por mi propia experiencia y por lo que conozco desde mi puesto de trabajo, tengo claro que todos debemos poner de nuestra parte para que esta situación, que no es ninguna tontería, empiece a desaparecer".

Después de 23 días en cuarentena, y con todas las pruebas necesarias realizadas para garantizar que ha superado la Covid, Camilo se encuentra actualmente de nuevo trabajando y esperando a poder donar plasma para intentar ayudar a otros enfermos gracias a los anticuerpos que ha generado, una dura experiencia tanto personal como familiar que si algo le ha enseñado, según sus propias palabras, "ha sido que esto hay que tomárselo en serio, y que todos debemos poner de nuestra parte para empezar a remontar frente a esta pandemia que nos ha tocado vivir".