Cae parte del techo y de los muros laterales de una iglesia de Medina Sidonia por el efecto de las últimas lluvias

Las consecuencias de las lluvias intensas de las borrascas Leonardo y Marta siguen haciéndose notar en la provincia de Cádiz. La iglesia de San Agustín de Medina Sidonia, que estaba en proceso de restauración, ha sufrido el derrumbe de parte de su cubierta y los muros laterales en la pasada madrugada del 11 de febrero. Los técnicos municipales del Ayuntamiento de Medina Sidonia confirman que el desplome se ha debido a las lluvias intensas de estos días, no registrándose daños personales ni materiales en las viviendas cercanas. El colegio Nuestra Señora de la Paz, colindante a este templo, no ha sufrido daños.

Asimismo, a tan solo 200 metros, el Ayuntamiento de Medina Sidonia y varias viviendas tuvieron que ser evacuadas por la salida de unas grietas que activaron las alarmas por riesgo de derrumbe. El alcalde de la localidad, José Manuel Ruiz, aclaró que "una de las pilastras antiguas (de la iglesia) ha colapsado debido a tanta cantidad de agua y se ha derrumbado durante la noche". Ruiz mandó un mensaje de tranquilidad para informar que la situación está controlada y que los operarios municipales ya trabajan en la zona.

"La parte que da al colegio no ha sufrido ningún tipo de problema. Los técnicos aseguran que no hay ningún riesgo para los niños. Por otro lado, los operarios municipales están trabajando ya en la zona para afianzar toda la estructura que queda", informa el regidor asidonense. Además, resaltó que gracias a las medidas de prevención en el momento de iniciar las obras, los cascotes han caído hacia dentro de la iglesia, evitando así que se hubieran podido causar daños.