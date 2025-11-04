Cádiz sufre en octubre el aumento del paro y la destrucción de empleo

Octubre cierra para Cádiz con dos datos negativos sobre su mercado laboral: la subida del paro y la destrucción de empleo. Por segundo mes consecutivo la provincia sufre las consecuencias de su dependencia de un sector estacional como el turismo, con gaditanos que vuelven a engrosar las listas del desempleo tras el fin de la temporada, y lo que es peor la reducción del número de cotizantes a la Seguridad Social. Hay 1.200 personas más en las listas del Servicio de Empleo Andaluz (SAE) que en septiembre y hasta 3.554 afiliados menos en solo un mes.

La provincia registra 113.777 parados en octubre, esto es, 1.200 personas más que un mes antes. Repite así el comportamiento del mismo mes del año pasado, cuando se sumaron más demandantes de empleo, aunque hay que destacar que entonces había casi 10.000 gaditanos más sin trabajo que actualmente. La situación gaditana sigue los pasos de la economía andaluza, donde casi todas sus provincias (se libran Almería, Córdoba y Sevilla) suman parados. Eso sí, le aporta el 47% de nuevos desempleados en la región. Además, la subida se sitúa por encima de la media nacional, que es del 0,9 frente al 1,07% provincial.

Cádiz se ve arrastrada por el sector servicios, que un mes más vuelve a decidir la deriva del mercado de trabajo gaditano. Con 1.125 inscritos más, y un total de 79.620 desempleados en algunas de las actividades recorridas en este sector -turismo, actividad sanitaria, comercio, educación, entre muchas otras-, acapara casi el 70% del total de parados.

El otro grupo que sufre un subida es el de personas sin empleo anterior, 233 más para un total de 15.248, el segundo más numeroso. Por el contrario, se producen descensos en construcción, industria y agricultura. El sector primario resta 57 parados respecto a febrero, para quedarse en 3.376. La actividad industrial tiene 18 desempleados menos, para bajar a 5.923. Hasta 83 personas menos contabiliza la construcción, que se queda con un total de 9.610.

Por sexo, las mujeres suponen una mayoría importante de los demandantes de empleo de la provincia: 72.057 féminas frente a 41.720 hombres. Esto se traduce en un 63,3% del total de desempleados gaditanos, idéntico porcentaje que mostró el dato del mes de septiembre. De un mes a otro, ellas son las que más han retornado a las listas del SAE, 696 más, mientras que los varones han sido 504 más.

No por ser una constante llama menos la atención cómo la brecha de género se dispara a medida que la población activa cumple años. Con menos de 25 años las mujeres suponen el 49,1% del total de parados. Un índice que va aumentando con la edad: entre 25 y 29 ya suben a casi el 58%, entre 30 y 44 remontan a casi el 66%. Baja algo en el tramo siguiente, mayores de 45 años, a 64,81%.

Por edad, los mayores de 45 años resultan el 57% del total de parados que tiene la provincia de Cádiz. Son 64.885, más de la suma de los otros dos grupos poblacionales juntos: hasta 9.362 menores de 25 años buscan trabajo, hasta 39.530 personas entre 25 y 44 años son demadantes de empleo.