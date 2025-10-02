Cádiz registra el mayor aumento del paro en España: 3.683 personas más en septiembre

Cádiz vuelve a ser un septiembre más la provincia en la que más crece el paro. Con 3.683 desempleados más, acumula 112.577 demandantes de trabajo. El fin de los meses más turísticos arrastra una vez más al mercado laboral gaditano. Ni siquiera da un respiro en cuanto a afiliación a la Seguridad Social, con la pérdida de 14.253 cotizantes. El mercado laboral andaluz pierde fuelle en número de afiliados frente al crecimiento nacional.

Al leve repunte del paro vivió en agosto, con 78 personas más en situación de desempleo, se suma ahora un incremento contundente. Ninguna otra provincia registra una cifra tan elevada. Para ponerlo en contexto, Andalucía aumenta el número de parados en 7.116, y de ellos prácticamente la mitad corresponde al territorio gaditano. Cádiz supera, incluso, al dato de subida del desempleo de toda Galicia (3.394). Ninguna provincia española se acerca ni de lejos: A Coruña con 1.254 es la más cercana. Los 3.683 parados más que se anota septiembre se traduce, además, en una variación relativa de 3,38 puntos.

Los datos del paro por sectores permiten hacer una lectura de las razones de esta situación. Aunque no resulta algo nuevo que tanto afecte la estacionalidad al mercado de trabajo gaditano los números refrendan la afirmación de que depende en exceso de las actividades turísticas. Los servicios contemplan más del 86% de la subida, con 3.196 personas más en paro, para un total de 78.495.

Excepto la construcción, todos los sectores aumentan sus datos de paro. El grupo de personas sin empleo anterior llegan a 15.015 desempleados, esto es 605 más que en el mes anterior. La industria suma 7 personas, y se queda con 5.941 solicitantes de empleo. En agricultura hay 22 parados más, y un total de 3.433. La construcción rebaja sus cifras en 147 parados menos y un total de 9.693.

Las mujeres en paro suponen el 63,3% de la población gaditana que está registrada en las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SEA). Son 71.361, frente a los 41.216 hombres en su misma situación. Por edad, el grupo poblacional que más sufre esta lacra son los mayores de 45, con 64.475 personas, lo que se traduce en el 52,2% del global de parados. Entre quienes tienen 25 y 44 años, hay 39.173 desempleados. Los menores de 25 años que demandan empleo son 8.929.

Esta tendencia del aumento del paro cuanta más edad tiene la persona resulta especialmente significativa en las féminas, con el número de paradas incrementándose y alejándose del dato masculino a más edad. Con menos de 25 el dato es prácticamente el mismo (9 hombres más que mujeres en paro). Las diferencias ya se perciben entre 25 y 29 años con 3.395 varones demandantes de trabajo frente a 4.638 mujeres. En el siguiente grupo de edad, de 30 a 44 años, las cifras prácticamente se doblan: 10.672 hombres y 20.465 mujeres. De los 64.475 mayores de 45 sin empleo, hasta 41.798 son féminas.

Los datos de la Seguridad Social vienen a redundar en el mal mes que ha vivido Cádiz, con 14.253 afiliados menos, esto es un 3,18% menos que en agosto. Al menos la comparación interanual es positiva, con 10.440 cotizantes más que hace un año. El total, entre el régimen general y de autonónomo, la provincia tiene 398.447 personas de alta en la Seguridad Social.