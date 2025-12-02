Cádiz reduce un 2,8% la criminalidad convencional en el tercer trimestre de 2025

La provincia de Cádiz cerró el tercer trimestre de 2025 con un dato que confirma una tendencia sostenida durante los últimos años: la criminalidad convencional continúa bajando. El 2,8% menos de delitos registrados respecto al mismo periodo del año anterior supone 935 hechos delictivos menos, una cifra que consolida a la provincia como uno de los territorios con tasa de criminalidad más baja del país, situada 5,5 puntos por debajo de la media nacional.

Los datos proceden del Balance de Criminalidad publicado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, un informe que analiza la evolución de las infracciones penales registradas durante los nueve primeros meses del año por Policía Nacional, Guardia Civil, cuerpos autonómicos y Policías Locales que remiten información.

Más agentes sobre el terreno

Uno de los elementos que explican esta evolución es el incremento de los efectivos policiales desplegados en la provincia. Cádiz cuenta hoy con 6.071 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que supone 1.026 más que en 2018; un crecimiento del 20,3% en apenas siete años.

El refuerzo ha sido especialmente notable en la Policía Nacional, que ha pasado a contar con 3.163 funcionarios, 589 más que en 2018, un aumento del 22,9%. La Guardia Civil, por su parte, suma 2.908 agentes, 437 más que en aquel año, lo que representa un crecimiento del 17,7%. La combinación de ambos cuerpos configura uno de los despliegues de seguridad pública más potentes del sur peninsular.

Caen los delitos más graves

Donde más se deja notar este refuerzo es en el comportamiento de los delitos más sensibles. De los 32.961 hechos de criminalidad convencional registrados entre enero y septiembre, varios indicadores muestran descensos muy significativos.

El más llamativo es el de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que se han reducido a la mitad: de 12 casos a 6. También bajan de forma notable los robos con fuerza en domicilio (–19,8%), los robos con fuerza en establecimientos (–14,9%) y los robos con violencia o intimidación (–10,7%). Son delitos especialmente vinculados a la percepción ciudadana de seguridad y cuya disminución impacta directamente en la sensación de tranquilidad de los habitantes y visitantes de la provincia.

En paralelo, continúa avanzando la capacidad operativa de los cuerpos policiales: el 44,8% de las infracciones penales se esclarecen, un total de 43.361 casos, ligeramente más que en 2024. De ellos, 43.344 corresponden a actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil y 17 a la Policía adscrita a la Junta o a Policías Locales con transmisión de datos.

La sombra creciente de la ciberdelincuencia

Pero el informe no solo deja cifras positivas. La ciberdelincuencia, un fenómeno en auge en todo el país, también continúa creciendo en Cádiz. Los delitos cometidos mediante tecnologías —sin necesidad de coincidencia física entre delincuente y víctima— han aumentado un 10,8%, pasando de 9.385 a 10.400 casos.

En este ámbito, las estafas informáticas siguen siendo el gran punto crítico: 8.696 casos, un volumen muy superior al del resto de modalidades digitales.

Precisamente para hacer frente a este escenario, el Ministerio del Interior puso en marcha en 2021 el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, cuyo objetivo es fortalecer la prevención, mejorar la detección de amenazas, reforzar la investigación especializada y modernizar los recursos técnicos disponibles.

Detenidos y delitos contra el campo

La provincia registró 10.874 personas detenidas o investigadas durante los nueve primeros meses del año, un 2,6% menos que en 2024. Eso se traduce en una tasa de 251 detenidos por cada 1.000 infracciones penales. De ellos, 9.160 son de nacionalidad española y 1.714 extranjeros, cifras que mantienen un reparto similar al de ejercicios anteriores.

Mientras tanto, en el ámbito rural se aprecia también una evolución favorable. Las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas bajaron un 15,7%, pasando de 121 a 102 casos. Un alivio para el sector agrario, especialmente sensible a la incidencia de este tipo de delitos por su impacto directo en la actividad económica del campo.

Un balance que dibuja una tendencia

Con las cifras sobre la mesa, el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior refleja un panorama de mejora sostenida en seguridad pública en Cádiz, especialmente en los delitos convencionales más relevantes, mientras señala la necesidad de seguir reforzando la lucha contra el fraude digital.

Los datos permiten además observar cómo el aumento de efectivos desde 2018 está teniendo un impacto directo en la prevención y esclarecimiento de delitos, un factor clave para mantener la provincia como uno de los territorios más seguros del país.