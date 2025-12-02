La Policía Nacional detiene a los presuntos autores del homicidio de una mujer en Valdelagrana tras una intensa búsqueda internacional

La Policía Nacional ha culminado una intensa investigación de doce días con la detención de dos hombres y una mujer, como presuntos autores de la desaparición y posterior homicidio de una vecina de El Puerto de Santa María, en la localidad gaditana. El caso, que comenzó como una alerta por ausencia no voluntaria, ha sido esclarecido gracias a la colaboración eficaz entre diferentes unidades de la Policía Nacional.

La investigación se puso en marcha tras la denuncia presentada por varios vecinos el 20 de noviembre a las 22:15 horas, alertando de la desaparición de una mujer que residía en una zona residencial de Valdelagrana. Al personarse, los indicativos de Seguridad Ciudadana observaron que la vivienda estaba cerrada, aunque el dormitorio principal se encontraba revuelto. Tras la intervención de los bomberos en la madrugada del 21 de noviembre, se accedió al interior de la casa, donde no se encontró a la moradora, pero sí a su perro encerrado.

Hallazgos clave e identificación de los implicados

A primera hora del 21 de noviembre, el grupo UDEV de la Comisaría de Cádiz asumió la investigación, detectando indicios que apuntaban a una desaparición no voluntaria. Las diligencias iniciales permitieron a los agentes identificar a un hombre que había realizado tareas de mantenimiento en la casa de la víctima. Se descubrió que este individuo, junto con un segundo hombre, había extraído dinero de la cuenta bancaria de la víctima usando su tarjeta.

El segundo hombre fue identificado como sobrino del primero. Se logró determinar su paradero y, el 23 de noviembre a las 10:00 horas, se realizó un registro en su domicilio. El sobrino fue detenido por receptación tras encontrarse en su habitación efectos personales de la víctima, incluyendo su teléfono móvil y las llaves de la vivienda.

Durante este registro, los investigadores hicieron un macabro descubrimiento. Tras constatar que la propiedad de la víctima se dividía en dos parcelas, ambas de su titularidad, se registró la segunda vivienda, que estaba deshabitada. Allí se encontró el cuerpo sin vida de la mujer, activándose el protocolo judicial pertinente y confirmándose que los primeros indicios apuntaban a una muerte violenta.

Fuga y captura internacional

Una vez confirmada la autoría y el deceso, se determinó que el principal sospechoso (el hombre que realizaba el mantenimiento), aún prófugo, había huido con su pareja y sus dos hijos. La fuga se realizó en un vehículo propiedad de la víctima, pasando por Badajoz antes de cruzar a Portugal.

Ante la huida transfronteriza, la UDEV activó una Orden Europea de Detención (OEDE) y colaboró estrechamente con las autoridades portuguesas. Se rastreó a los fugitivos hasta las inmediaciones de Lisboa, donde continuaron gastando el dinero robado.

Finalmente, el 29 de noviembre, los investigadores localizaron a la mujer fugada en la localidad de Badajoz, donde fue detenida y trasladada a dependencias policiales. De manera paralela, se intensificaron las labores de búsqueda para encontrar al principal sospechoso, las cuales culminaron con su detención al día siguiente en El Puerto de Santa María, cerrando así doce días de intensas investigaciones. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales.

Tras las detenciones, los dos hombres han ingresado en prisión, mientras que la mujer ha quedado en libertad a la espera del juicio. La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental y la Comisaría Provincial de Cádiz destacaron este caso como una muestra del eficaz trabajo de colaboración entre diferentes unidades de la Policía Nacional para esclarecer el crimen y poner a los responsables a disposición de la justicia.