Cádiz acapara más del 50% del hachís intervenido en Andalucía

Más de la mitad del hachís intervenido Andalucía el año pasado fue aprehendido en la provincia de Cádiz. Es uno de los datos que ofrece la Memoria de la Fiscalía de Andalucía correspondiente al año 2024, publicada recientemente.

Según recoge el informe anual del organismo liderado por la fiscal Ana Tárrago, el Centro Nacional de Inteligencia contra el Narcotráfico de la Guardia Civil (CRAIN) contabilizó el pasado año 135.147 kilogramos de hachís incautados en la comunidad autónoma, de los que 69.154 kilos, el 51,16%, fueron intervenidos en la provincia gaditana. Son datos que engloban todas las aprehensiones del Instituto Armado derivadas del Plan Especial de Seguridad desarrollado en cada territorio andaluz.

Comparando estas cifras con las ofrecidas en 2023, como ya viene sucediendo en años anteriores, se ha producido una disminución notable de las incautaciones de este cuerpo y de este tipo de droga. Este mismo órgano de coordinación ya informó que en 2021 se aprehendieron en Andalucía 375 toneladas de hachís y en 2022, 195.

Por provincias, después de Cádiz, Huelva es la que más intervenciones ha contabilizado, con 32,4 toneladas, seguida de Sevilla (11,5) y Granada (11,1). En Málaga se intervinieron 6,8 toneladas, una cantidad muy inferior a la registrada en 2023.

La Memoria de la Fiscalía andaluza aclara que a estos cómputos habría que sumar el hachís intervenido por la Policía Nacional y por Vigilancia Aduanera, cuerpos “de los que no tenemos cifras, pero que siempre suelen ser inferiores a las de la Guardia Civil, con competencia en toda la costa”.

“El panorama dista mucho de haber mejorado en 2024”, advierte la memoria. “El hachís sigue teniendo su entrada principal por vía marítima y se han diversificado las descargas por todas las zonas de la costa mediante el uso de embarcaciones de alta velocidad”, las denominadas narcolanchas, que alijan “cantidades muy elevadas de hachís”.

Al respecto, la Fiscalía andaluza subraya “los graves problemas” que existen y persisten “para interceptar este tipo de embarcaciones por parte de las Fuerzas de Seguridad”, lo que genera “situaciones de peligro para la vida y la integridad física como consecuencia de las persecuciones en el mar”.

En este punto, el balance fiscal alude a la muerte de los dos guardia civiles que fueron arrollados por una narcolancha la noche del 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate, “un suceso que conmocionó a toda España”, valora.

Asimismo, precisa que otros cinco ocupantes de este tipo de embarcaciones perdieron la vida durante 2024 y lo que va de 2025: uno en Sanlúcar de Barrameda, otro en Barbate, otro en Cádiz, otro en Tarifa y el último, recientemente, en aguas internacionales frente a Barbate. Los tres primeros fallecieron a raíz de las maniobras temerarias de los pilotos durante su huida, lo que desembocó en colisiones con las patrulleras. Otro ocupante murió como consecuencia de la embestida de una embarcación a otra.

La Fiscalía andaluza insiste pues en que se mantienen las situaciones de acometimiento y violencia contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y alerta sobre “el hallazgo de armas de guerra con mayor frecuencia”. Además, señala, “cada vez son más sofisticados los elementos de navegación y más potentes sus motores, siendo ya habitual ver muchas embarcaciones con cuatro motores de más de 400 Kv de potencia que necesitan de elevadas cantidades de gasolina para navegar”.

Petaqueo: una garrafa de 25 litros por 300 euros

Los fiscales delegados de Cádiz, Huelva y Almería dan cuenta del fenómeno del petaqueo, esto es, el abastecimiento de combustible a las narcolanchas que se dedican al tráfico de estupefacientes. Las bandas dedicadas a la logística, afirman, han aumentado “de forma alarmante”, ya que el petaqueo se ha convertido en un negocio “muy lucrativo”, por el que se llega a pagar hasta 300 euros por garrafa de 25 litros.

“Se están constituyendo verdaderas organizaciones que se encargan de esa infraestructura y del abastecimiento de víveres y cambio de pilotos. Las Fuerzas de Seguridad y los fiscales delegados avisan del preocupante número de litros de gasolina que transitan en furgonetas y vehículos por las carreteras y zonas urbanas y también en embarcaciones por los puertos hasta llegar a su destino final, con el consiguiente riesgo para la seguridad ciudadana que eso supone y con las dificultades para su gestión, una vez intervenido el combustible”, recoge el balance relativo a 2024.

La Fiscalía entiende que esa conducta constituye un delito de tenencia de sustancias inflamables del artículo 568 del Código Penal y recuerda que se emitió una nota de servicio en 2024 en la provincia de Cádiz dirigida a establecer los requisitos para su aplicación en la tramitación de las causas que se inicien por estos tipos delictivos. Sin embargo, condenar el suministro de gasolina a narcolanchas a partir del citado artículo 568 ha generado discrepancias entre los magistrados de la provincia de Cádiz, que no sostienen un criterio único sobre su castigo.

Una narcolancha intervenida por la Guardia Civil / G.C.

"Invasión de cocaína"

Otro factor de “alerta grave” es el elevado crecimiento del tráfico de cocaína a través de las embarcaciones de alta velocidad y por las mismas rutas empleadas para el tráfico de hachís. El balance andaluz de la Fiscalía señala que “lo que hace tres o cuatro años era algo anecdótico, se ha convertido en los últimos meses de 2024 en habitual y, lo que es peor, en elevadas cantidades”. Así, recuerda la intervención de diez toneladas en apenas dos semanas entre diciembre de 2024 y enero de 2025 en zonas colindantes con el río Guadalquivir y el río Guadiana, de lo que se deduce que “se ha abierto una nueva vía de entrada de esta droga en Cádiz, Huelva y Sevilla con destino a Europa”.

La memoria suma a esta nueva ruta las importantes aprehensiones en el muelle de contenedores de Algeciras, “con cantidades hasta ahora impensables en un sólo alijo, como las 13 toneladas halladas en noviembre de 2024”.

El refuerzo de la seguridad en puertos como Roterdam y Amberes puede ser el origen de esta “invasión de cocaína”, afirma el Ministerio Fiscal en su informe. Las organizaciones, dice, “usan nuestro territorio como país de tránsito hacia Europa”.

Marihuana

Respecto al cultivo de marihuana, la Memoria de la Fiscalía de Andalucía informa de que persisten las mismas circunstancias y la elevada delincuencia de años anteriores, con los mismos problemas relacionados con las actividades paralelas de obtención ilegal de energía eléctrica, violencia y destrucción de plantas.