El juez mantiene en prisión al último detenido por la muerte de dos guardias civiles en Barbate

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barbate ha dictado un auto con fecha de 2 de octubre en el que deniega la petición de libertad del cuarto y último de los detenidos por la muerte de dos guardias civiles en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha la noche del 9 de febrero de 2024. El magistrado Ángel Rojas considera que existe riesgo fuga y mantiene a Abdennour E.H., arrestado el pasado mes de mayo, en prisión provisional. Rechaza así la petición de libertad planteada por su defensa, solicitud a la que se habían opuesto las acusaciones personadas en este procedimiento.

Abdennour E.H fue detenido por la Guardia Civil el 5 de mayo de este año, seis meses después de que lo hicieran otros dos tripulantes que fueron puestos en libertad provisional en el mes de julio tras pagar unas fianzas de 10.000 y 15.000 euros, respectivamente. El juez les impuso entonces como medidas cautelares la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.

El cuarto implicado en la muerte de los dos guardias civiles en Barbate se entregó siete meses después que lo hiciera el piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, quien se puso a disposición de la Justicia el 19 de septiembre de 2024 y continúa también en prisión.

Detención del cuarto tripulante de la narcolancha que embistió a los guardias civiles de Barbate / G. C.

El juez instructor explica en su auto que actualmente está inmerso "en el seno de un procedimiento penal" que investiga unos hechos constitutivos de dos delitos de asesinato consumado y cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado agravado, un delito de contrabando y un delito de pertenencia a organización criminal, "lo cual lleva aparejado una pena que podría alcanzar sobradamente los cinco años de prisión".

Por ello, argumenta que "es patente el peligro real y efectivo de que el investigado, ante la amenaza de la hipotética pena que pudiera recaerle tras el enjuiciamiento, pueda sustraerse de la acción de la Justicia".

Además, el juez deniega la puesta en libertad de Abdennour E.H. porque "lleva actualmente en prisión provisional unos 4 meses y medio, tiempo a todas luces insuficiente para que el riesgo de fuga pueda verse paliado con la adopción de otras medidas menos gravosas", según indica en su auto.

"La gravedad de los tipos delictivos a aplicar, la evidente participación del investigado y la necesidad de dar cumplida respuesta a la acción realizada, evitando que el investigado se sustraiga de la acción de la Justicia, justifica el mantenimiento de la prisión provisional en los términos en que se acordó inicialmente", subraya el instructor, que considera que podría "burlar con relativa facilidad los controles fronterizos oportunos y regresar a Marruecos".

El juez imputa a los cuatro tripulantes de la narcolancha dos delitos de asesinato consumado y cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado agravado, un delito de contrabando y un delito de pertenencia a organización criminal. Karim El Baqqali, el piloto, y Abdennour E.H., el último arrestado, siguen privados de libertad.