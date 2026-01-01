Cádiz ante 2026: se agota el tiempo para reactivar la provincia

EN el último año con estadísticas oficiales, 2024, los trenes transportaron a más de 8,5 millones de pasajeros en servicios con destino o salida de Cádiz. Trenes de Cercanías, Media Distancia o Largo Recorrido que, junto a las cifras que se acumulan en la Bahía de Algeciras, convierten a la provincia de Cádiz en una de las referentes, en cuanto a usuarios, de todo el sistema ferroviario en España.

A un profano estos datos les haría suponer que este medio de transporte funciona a la perfección, pues tantas personas lo eligen como forma de viajar. Por la puntualidad en el servicio, por la posibilidad de elegir horarios a lo largo del día, por la comodidad de los propios trenes...

Los que no son profanos y sí habituales de este sistema de comunicación, o los que lo han sufrido de forma puntual, saben que a pesar de estas relevantes cifras, el sistema ferroviario en Cádiz no funciona nada bien. Y que no hay un día en el que no se produzca una anomalía (al menos cuatro por jornada en el tramo final del año). Ya puestos, al final se gana en puntualidad viajando en autobús a Sevilla, por ejemplo, o en avión desde Jerez a Madrid.

Es cierto que la caída del antaño prestigioso tren español no es cosa de Cádiz, pues medio país está casi igual. Lo que sorprende, e indigna, es que la precariedad de un servicio público, que como tal debería estar minado por el Estado, no provoque indignación en la ciudadanía, ni en buena parte de la clase política y económica de la provincia. Y mientras tanto seguimos soportando trenes que no llegan a su hora (si es que llegan) o la ausencia de más frecuencias en trayectos saturados (como el MD a Sevilla, o los fines de semana con Madrid).

Y seguimos soportando que mientras se anuncia la llegada de la Alta Velocidad a Huelva y al entorno de Jaén, Cádiz vaya camino de convertirse en la única provincia de la región sin el AVE.

La ausencia de un lobby gaditano en Sevilla y Madrid, como sedes de los gobiernos regional y central, y la incapacidad de los distintos municipios de la provincia de formar un bloque en común para la defensa de los intereses generales, desvía la atención de quienes manejan las grandes inversiones públicas a otros territorios más reivindicativos y, con ello, con más ‘sangre’.

Tampoco ayuda que la sociedad se mantenga reservada en un segundo lugar. Y si ésta calla y no llora, sus representantes más directos reducen su esfuerzo laboral.

No es solo el tren. Es también el aeropuerto (de la segunda-tercera provincia turística del sur del país), son sus carreteras, son sus equipamientos sanitarios, son sus puertos, es su campo, sus parques naturales. Todo necesita un buen repaso, una reactivación.

Así hemos pasado este 2025 que hoy concluye. El acuerdo político para el nuevo Hospital y el inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia ayudan a nivelar la balanza y asumir que no todo ha sido malo. Todo, además, sumando los excelentes resultados del sector turístico y el acierto en la celebración de diversos eventos musicales (los conciertos de verano) y culturales (la organización del Cádiz Romano, por ejemplo).

2025 comenzó con contadas expectativas y lo hemos terminado con la falta de iniciativas para poder ir tirando de la provincia.