Dos nuevos trenes desde Madrid y Barcelona a Cádiz, sin maquinistas para continuar sus viajes y sin "recursos del operador"

Viajar en tren con salida o destino Cádiz es una lotería, y una noticia que el viaje se haga en tiempo y forma, los últimos días la Larga Distancia se ha convertido en un suplicio para quienes comprar un billete, tanto para Madrid como para Barcelona y la vuelta.

Hoy, varias decenas de pasajeros del Alvia que debía partir pasada la una de la tarde tuvieron que ir en autobús hasta Sevilla, y allí coger el tren hasta Atocha. Los mismos autobuses que habían utilizado quienes a primera hora salieron de la terminal madrileña camino a la Bahía de Cádiz y se quedaron en la estación sevillana de Santa Justa.

Pero la jornada ferroviaria para los intereses gaditanos se complicó aún más. El tren que había partido por la mañana desde Barcelona-Sants tuvo que hacer una parada en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, durante unas dos horas, por la falta de maquinista. El que llevaba el tren hasta ese momento desde la capital catalana había terminado su jornada labora, sin que estuviese su sustituto. Otro problema similar fue el tren Alvia de las cuatro de la tarde desde Atocha. No pudo salir a su hora por "falta de recursos del operador".

El caos ferroviario, con varios culpables: averías en las catenarias, averías en los propios trenes y, lo peor, la ausencia de maquinistas en el momento del cambio de servicio, afectaron a cientos de pasajeros, provocando en muchos casos disfunciones en la organización de sus viajes en estos últimos días. El viernes pasado fue una jornada especialmente complicada. El tren que salía pasado el mediodía de Cádiz se quedó 90 minutos parado en la estación de Córdoba. El maquinista había concluido su turno y no tenía sustituto. El tercer Alvia de la jornada, con salida tras las seis de la tarde, llegó ya de madrugada a Madrid por otras incidencias.

El sábado también se produjeron problemas en el viaje hasta la capital del Torre del Oro desde Barcelona.