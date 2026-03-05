Tres buques de la Armada, un batallón del TEAR y el Grupo de Naval de Playa realizan maniobras militares en El Retín

El campo de adiestramiento del Retín y aguas de Cádiz acogen estos días el ejercicio Marfibex-26, unas maniobras militares que incluirán un desembarco anfibio en playa barbateña. Este ejercicio se realiza de forma periódica, al menos una vez al año, como parte del adiestramiento del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota.

Según han confirmado desde la Armada, se trata de un adiestramiento anfibio donde van a participar varios buques, así como la Brigada de Infantería de Marina y otras unidades con base en la provincia gaditana. Entre ellas está el buque de asalto anfibio Galicia, la fragata Reina Sofía, el Grupo Naval de Playa y un batallón de desembarco del Tercio de Armada de San Fernando. Además cuenta con colaboraciones puntuales del buque Juan Carlos I. Comenzaron este lunes 2 de marzo y está previsto que continúen hasta este viernes día 6.

Este tipo de ejercicios anfibios básicos, según explicaron en años anteriores de la marina española, sirve como punto de inicio a las unidades del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota”(GRUPFLOT) y de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) en su adiestramiento periódico, con el objetivo de mantener la capacidad de proyección de una fuerza en tierra desde la mar, así como desarrollar operaciones de ayuda humanitaria y de respuesta a situaciones de crisis.

La ejecucción de estas maniobras militares prevé cortes esporádicos de tráfico en la carretera A-2231, que discurre entre Barbate y Zahara de los Atunes, para permitir el cruce de vehículos militares a la altura del kilómetro 4,8 de la citada carretera. Así lo ha informado el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de Barbate, que coordinará los cortes con la Jefatura Provincial de Tráfico de la Guardia Civil. A la finalización del mismo, apuntan, los márgenes de la carretera afectada quedarán limpios de residuos o restos.

Con motivo de este ejercico, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha vuelto a poner sobre la mesa la exigencia histórica del municipio como es la servidumbre militar, "por la que no recibe coompensación económica alguna por parte del Estado". El primer edil ha señalado que el término municipal barbateño soporta “más del 40% de ocupación militar” destinada a maniobras, insistiendo en que “Barbate no puede ser única y exclusivamente un campo de prácticas”. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento remite periódicamente cartas a la ministra de Economía y Hacienda, María Jesús Montero, solicitando una reunión que llevan esperando “más de dos años”.

Molina ha expresado el hartazgo ante la falta de respuestas, por lo que anuncia que tomarán medidas en caso de que continúe el silencio gubernativo, convocando a la ciudadanía a movilizarse.