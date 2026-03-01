Nuevos cortes en la carretera A-2231 entre Zahara y Barbate por maniobras militares esta semana

Maniobra de la Armada y la OTAN en El Retín.

El Campo de Adiestramiento Sierra del Retín, dependiente del Ministerio de Defensa, va a ejecutar esta semana próxima maniobras militares por lo que se prevén cortes esporádicos de tráfico en la carretera A-2231, que discurre entre Barbate y Zahara de los Atunes, en la provincia de Cádiz.

Los cortes se efectuarán para permitir el cruce de vehículos militares a la altura del kilómetro 4,8 de la citada carretera entre el 2 y el 6 de marzo.

Así lo ha informado el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de Barbate, que coordinará los cortes con la Jefatura Provincial de Tráfico de la Guardia Civil.

En concreto se va a realizar un ejercicio de desembarco anfibio en el Campo de Adiestramiento Sierra del Retín (CASR). A la finalización del mismo, los márgenes de la carretera afectada quedarán limpios de residuos o restos.