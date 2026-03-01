Nuevos cortes en la carretera A-2231 entre Zahara y Barbate por maniobras militares esta semana
Los cortes se efectuarán para permitir el cruce de vehículos militares a la altura del kilómetro 4,8 de la citada carretera entre el 2 y el 6 de marzo
La OTAN prueba en Cádiz su reacción rápida con 4.000 militares de nueve países
El Campo de Adiestramiento Sierra del Retín, dependiente del Ministerio de Defensa, va a ejecutar esta semana próxima maniobras militares por lo que se prevén cortes esporádicos de tráfico en la carretera A-2231, que discurre entre Barbate y Zahara de los Atunes, en la provincia de Cádiz.
Los cortes se efectuarán para permitir el cruce de vehículos militares a la altura del kilómetro 4,8 de la citada carretera entre el 2 y el 6 de marzo.
Así lo ha informado el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de Barbate, que coordinará los cortes con la Jefatura Provincial de Tráfico de la Guardia Civil.
En concreto se va a realizar un ejercicio de desembarco anfibio en el Campo de Adiestramiento Sierra del Retín (CASR). A la finalización del mismo, los márgenes de la carretera afectada quedarán limpios de residuos o restos.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas