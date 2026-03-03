La Armada despliega de forma simultánea a sus seis fragatas con base en Rota en varias operaciones

La Armada mantiene simultáneamente desplegada la totalidad de la clase ‘Santa María’ (F-80), con base en Rota un despliegue operativo poco frecuente en esta escuadrilla, que proyecta presencia naval desde el océano Índico hasta el mar del Norte.

Con más de tres décadas de servicio y en espera de las F-110 como sustitutas, la Armada presume así que "las F-80 mantienen plena vigencia como escoltas polivalentes". "Conservan capacidades sólidas en guerra de superficie y antisubmarina, operaciones de interdicción marítima y defensa antidron2, apuntan en un comunicado.

Como explican, mantener a la totalidad de la clase F-80 desplegada de manera simultánea supone un reto significativo de planeamiento, sostenimiento y coordinación, "que implica tanto a las dotaciones como a los órganos de apoyo en tierra, particularmente a la Jefatura de Mantenimiento de Cádiz y al conjunto de la cadena logística".

Detrás de esta demostración operativa hay más de 1.200 efectivos, que forman parte de estas seis fragatas. "Dichas dotaciones han completado exigentes periodos de alistamiento, adiestramiento individual y colectivo, ejercicios avanzados y procesos de certificación que garantizan que las unidades alcancen el máximo nivel de preparación antes de su despliegue", señalan.

El reto es doble, añaden: sostener sistemas exigentes y hacerlo en despliegues prolongados y alejados. En esa línea se enmarca el Plan Logístico iniciado en 2022, con horizonte 2027, orientado a reforzar el sostenimiento y actualización de capacidades de la clase.

Todos estos buques tienen su 'casa' en la Base Naval de Rota, donde tendrán también base futura las nuevas F-110, que vendrán a sustituirla, y que afronta un futuro de ampliación de sus muelles y obras importantes. En los próximos años confluyen una serie necesidades derivadas del estacionamiento de nuevas unidades de la Armada en la Base Naval de Rota (como fragatas F-110, helicópteros NH-90, helicópteros H-135 y helicópteros MH-60R); la modernización o actualización de buena parte de las infraestructuras existentes y nuevas infraestructuras (como alojamientos logísticos, cuartel general operacional); además de las propias lógicas derivadas de la ampliación de la presencia de unidades de la Marina de los Estados Unidos basadas en Rota.

Estas son las misiones donde están desplegadas las F-80

Hoy en día, las unidades de la 41ª Escuadrilla de Escoltas operan de forma concurrente en ejercicios OTAN de máxima exigencia, operaciones reales de seguridad marítima y procesos avanzados de certificación para el combate, cubriendo un arco geográfico que atraviesa los principales espacios de interés estratégico para España y la Alianza. "Seis fragatas, seis escenarios y un mismo mensaje estratégico: capacidad de generación de fuerza sostenida", destaca la Armada.

Complementarias a las F-100 —optimizadas para la defensa antiaérea de fuerza—, las F-80 reparten cometidos de escolta en guerra antisubmarina y de superficie tanto en litoral como en aguas abiertas, aportando masa crítica y versatilidad a la Fuerza de Combate. Estos son sus despliegues en estos momentos:

'Santa María' : En el Atlántico Norte, la ‘Santa María’ navega hacia su integración en el ejercicio ‘Dynamic Mariner–Joint Warrior 26’, uno de los escenarios más complejos del calendario aliado. La fuerza desplegada reúne 25 unidades de superficie, 3 submarinos y 3 aeronaves de patrulla marítima, además de los medios aéreos embarcados. El despliegue incluye un hito histórico: será la primera vez que el buque cruce el Círculo Polar Ártico, tras una preparación técnica específica para operar en condiciones de frío extremo.

En el Mediterráneo central, la ‘Navarra’ participa en el ejercicio ‘Dynamic Manta’, referencia aliada en guerra antisubmarina. La ‘Reina Sofía’, por su parte, se integra en MARFIBEX-26, reforzando la capacidad anfibia nacional junto al Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota. 'Canarías' y 'Victoria': Pero es en operaciones reales donde el impacto cobra mayor dimensión. La ‘Canarias’ continúa desplegada en la operación ‘Atalanta’, mientras que la ‘Victoria’ ha regresado recientemente al Mediterráneo tras más de cuatro meses en el Índico. En su tránsito de regreso, tras escala técnica en La Valetta, la fragata se ha integrado en apoyo asociado a las operaciones OTAN ‘Sea Guardian’ y ‘Noble Shield’, enlazando la misión europea con la defensa colectiva aliada.

Comandante de la 41 escuadrilla: "Para este hito se requiere un excelente trabajo en equipo"

“Es un hecho muy relevante poder tener desplegadas las seis fragatas de manera simultánea en escenarios y localizaciones tan diferentes”, subraya el capitán de navío Rafael Mira Calvo, comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas. A su juicio, constituye un indicador inequívoco de la capacidad de la Armada para garantizar la preparación de la Fuerza.

“Para este hito se requiere un excelente trabajo en equipo en el que participan las dotaciones, los distintos escalones de mantenimiento y las estructuras de apoyo en tierra”, destaca el comandante de la 41ª Escuadrilla. La formación continua y la experiencia acumulada del personal permiten que estos buques se integren con normalidad en ejercicios de alta intensidad y operaciones reales, manteniendo los estándares más exigentes de seguridad y capacidad de combate. “El estándar de formación y adiestramiento de nuestro personal es uno de los mejores de la OTAN y es reconocido por nuestros aliados”, afirma el capitán de navío Mira. El factor humano, a bordo y en los arsenales de apoyo, constituye así el pilar esencial sobre el que se asienta la operatividad de la Escuadrilla y la capacidad de la Armada para generar y sostener una fuerza naval de manera concurrente.

“El despliegue simultáneo es un orgullo para las dotaciones y demuestra la cohesión de la Escuadrilla”, reseña el capitán de navío Mira. “El ritmo operativo, lejos de erosionar la moral, consolida el espíritu de equipo y el sentido de pertenencia a una unidad clave de la Fuerza de Combate.”