El Bosque presenta el Festival de Ocio y Cultura 2026, que llevará música y espectáculos a la Sierra de Cádiz

El Ayuntamiento de El Bosque acogió el pasado miércoles la presentación oficial del Festival de Ocio y Cultura 2026, una iniciativa conjunta del Consistorio y Pádel Arcos que se desarrollará entre el 28 de febrero y el 21 de marzo del próximo año. La organización destacó el carácter “ambicioso” del proyecto, que aspira a convertir a la localidad en un referente cultural durante casi un mes.

En el acto participaron representantes de ambas entidades: Miguel Sánchez y Juan Carlos Téllez por parte de Pádel Arcos, y Rubén Corrales y Alicia León en representación del municipio. Durante la presentación se dio a conocer un cartel que reúne propuestas musicales orientadas a diferentes públicos.

Programación y artistas

La primera cita tendrá lugar el 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, con el denominado Festival de las Flores. Este evento incluirá las actuaciones de Raule, Duende Callejero y Gonzalo Alhambra, a partir de las 17:00 horas.

La programación continuará el 7 de marzo con el concierto del grupo juvenil Las Guerreras K-Pop, orientado a un público joven y familiar. Una semana después, el 14 de marzo, se celebrará el Festival Ochentero, que en esta edición apuesta por un enfoque más rockero. En él actuarán Mägo de Oz, Medina Azahara y Los Mojinos Escozíos, también desde las 17:00 horas. El cierre del festival está previsto para el 21 de marzo con un concierto de Pitingo, que pondrá fin a las actividades musicales programadas.

Todos los espectáculos se desarrollarán en la Plaza de Toros cubierta de El Bosque, lo que permitirá mantener la programación sin depender de las condiciones meteorológicas, según destacó la organización.

El festival cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y Renault Motor Arcos. Las entradas están disponibles tanto en formato online —a través de El Corte Inglés y la web oficial de Pádel Arcos— como en varios puntos de venta física situados en municipios de la comarca, entre ellos Arcos de la Frontera, El Bosque, Ubrique, Villamartín, Prado del Rey y Jerez de la Frontera.