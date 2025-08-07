Batalla campal en la prisión de Puerto 3

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las Mesas Delegadas de Instituciones Penitenciarias y Función Pública, ha denunciado este jueves los graves hechos ocurridos el pasado domingo 3 de agosto en el módulo 4 del Centro Penitenciario Puerto 3, que pusieron en serio riesgo la integridad física tanto de internos como de funcionarios. Este incidente vuelve a poner de relieve la situación crítica y abandonada que se vive en dicho departamento.

Los hechos se produjeron cuando un interno, conocido por su actitud provocadora, mantenía una conducta altiva con diferentes internos del módulo, generando una tensión creciente en el ambiente.

Por la tarde, tras un intercambio verbal acalorado con otros internos, gran parte del patio se abalanzó sobre él. En ese momento, el interno sacó una cuchilla manipulada con empuñadura fabricada con un bolígrafo y comenzó a correr por la sala entre internos y funcionarios, cortando a todo aquel que se cruzaba en su camino, totalmente fuera de sí.

La situación derivó en una auténtica batalla campal en la que participaron activamente varios internos. Volaron sillas, mesas, cubos de basura y palos de madera, generando un escenario de violencia descontrolada y riesgo extremo para todos los trabajadores presentes.

Desde CSIF "denunciamos que este incidente no es un hecho aislado, ya que el módulo 4 lleva tiempo arrastrando un historial de altercados y situaciones conflictivas similares". Estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Dirección del Centro en múltiples ocasiones, "sin que se hayan adoptado medidas eficaces para revertir la situación".

En el módulo 4 hay una media de 90 internos con un perfil muy prisionizado y altamente conflictivo. "La mala clasificación interior y la masificación del centro no es un problema nuevo y desde CSIF lo venimos denunciando desde la etapa de la anterior dirección del centro!", advierte CSIF.

CSIF lleva más de dos años denunciando la problemática de hacinamiento en Puerto 3, y que hay prisiones en España (por ejemplo, Archidona y Ceuta) "abiertas al 50% de su capacidad y que les falta personal para poder así descongestionar otras prisiones con 1.300 internos. En Andalucía, junto con Albolote, somos la que más población reclusa tenemos (ambas cerca de 1.300) y el resto apenas llegan a 1.200".

Además, "denunciamos la falta de personal y pedimos la cobertura total de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los centros penitenciarios, la dotación de medios materiales adecuados, así como una formación continuada en el tiempo y acorde a las labores que desempeñamos. Pedimos también que el personal de Instituciones Penitenciarias tenga la condición de Agente de la Autoridad", finalizan.