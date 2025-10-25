El Ayuntamiento de Villaluenga realiza una nueva entrega de sus cheque-bebés de 1.000 euros

El Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario ha hecho entrega esta semana de un cheque-bebé de 1.000 euros a cada una de las familias empadronadas en esta localidad y que han tenido algún nacimiento en los últimos meses. El alcalde, Alfonso Moscoso (PSOE), ha explicado que esta medida forma parte del compromiso de su gobierno con el apoyo a la natalidad, la conciliación familiar y el fortalecimiento del futuro del municipio.

El cheque-bebé en Villaluenga fue instaurado por el propio Moscoso a principios del año 2007, meses antes incluso de que el Gobierno de Zapatero replicara esta iniciativa y la extendiera a todo el país. Inicialmente el cheque-bebé en Villaluenga tenía una cantidad de 3.000 euros, después dejó de pagarse y en la campaña electoral de 2019 el regidor prometió su recuperación, como así ha sido. El anterior pago fue a principios de este 2025 y los beneficiados fueron aquellas familias que tuvieron algún nacimiento en el último trimestre de 2024.

Durante el acto de entrega de los últimos cheque-bebés, celebrado en la Casa Consistorial, el alcalde destacó la importancia de esta ayuda como una muestra del compromiso del Ayuntamiento con las familias de Villaluenga. "Cada nuevo nacimiento es una gran noticia para Villaluenga. Representa esperanza, vida, presente, pero sobre futuro para nuestro pueblo. Con este cheque bebé de 1.000 euros queremos acompañar a las familias en ese momento tan especial y reafirmar nuestro apoyo a quienes apuestan por seguir viviendo y creciendo aquí, en su tierra", señaló Alfonso Moscoso.

El alcalde subrayó que esta medida refleja el espíritu de unidad y cooperación que caracteriza a la localidad. "Villaluenga es un pueblo pequeño, pero con un corazón enorme. Cuando trabajamos juntos, vecinas y vecinos, instituciones y familias, demostramos que somos capaces de generar oportunidades, bienestar y prosperidad. Ese es el camino que queremos seguir, el del orgullo de pertenecer a un pueblo que no se rinde y que mira al futuro con ilusión", añadió Moscoso.

El cheque-bebé de 1.000 euros tiene como objetivo apoyar económicamente a las familias en los primeros meses tras el nacimiento y fomentar que los más jóvenes encuentren en Villaluenga un lugar para vivir, trabajar y formar su futuro.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento reafirma su voluntad de impulsar políticas que contribuyan al desarrollo social y demográfico del municipio, garantizando oportunidades y calidad de vida para todas las generaciones.

"Queremos que cada nueva vida sea también una nueva oportunidad para Villaluenga. Nuestro pueblo es ejemplo de unidad y de compromiso con su gente. Seguiremos trabajando con responsabilidad, cercanía y orgullo para seguir construyendo entre todos un futuro mejor", concluyó Moscoso.