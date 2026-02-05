Ubrique pone en marcha desalojos preventivos ante la crecida del río

Imágenes de las tremendas consecuencias que la borrasca Leonardo ha tenido en Ubrique

La Junta Local de Seguridad de Ubrique ha informado este jueves de la activación de medidas preventivas ante la crecida del río en la localidad, que incluyen desalojos obligatorios y restricciones de acceso en zonas de riesgo.

El Ayuntamiento ha ordenado el desalojo preventivo de los bloques 1 y 3 de la calle Manuel de Falla, recordando que estas medidas son obligatorias para garantizar la seguridad de los vecinos.

Además, se solicita a los residentes de la zona Misión Rescate y de las calles de los pintores que suban de forma inmediata a una primera planta o superior. Quienes no puedan hacerlo deberán abandonar sus viviendas. De manera similar, se recomienda a los vecinos de Lavadero permanecer en plantas altas o desalojar sus hogares si no es posible.

Entre las actuaciones de emergencia, se procederá a la retirada de los cipreses en la guardería La Esperanza, medida considerada prioritaria para garantizar el control del cauce del río y proteger a la población. Las autoridades han pedido a los ciudadanos no acudir a la zona y respetar las señalizaciones para evitar riesgos tanto para ellos como para los efectivos que realizan los trabajos.

Para las familias que necesiten refugio, el Ayuntamiento ha habilitado el complejo de la piscina municipal, que estará disponible para quienes contacten con las autoridades locales.

Estas medidas forman parte del operativo municipal de emergencia coordinado por los servicios de protección civil y seguridad local para hacer frente a la situación generada por la crecida del río en Ubrique.