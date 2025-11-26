Ayuntamiento y corraleros refuerzan su alianza para proteger y difundir los milenarios Corrales de Rota

El nuevo convenio refuerza la protección ambiental y la continuidad del oficio tradicional en los corrales roteños

La renovación del acuerdo impulsa nuevas acciones de mantenimiento, custodia y divulgación de este histórico espacio litoral

El alcalde, José Javier Ruiz Arana, firma el convenio con los corraleros.

El Ayuntamiento de Rota y la Asociación de Corraleros y Pescadores a Pie han dado un nuevo paso en su histórica colaboración para la preservación de los Corrales de Rota. El alcalde, José Javier Ruiz Arana, y el presidente de la asociación, David Campos, firmaron esta semana un convenio que prolonga y refuerza el trabajo conjunto en torno a este singular espacio natural y cultural, símbolo de la identidad roteña.

La renovación del acuerdo garantiza la compatibilidad entre el aprovechamiento tradicional de los corrales —una forma de pesca milenaria que se practica a pie— y la conservación de sus valores naturales, paisajísticos y patrimoniales. Además, el documento incide en la importancia de difundir su relevancia entre la ciudadanía local, los centros educativos, las entidades culturales y los visitantes que cada año se acercan a conocer este enclave único.

El convenio, que cuenta con una duración inicial de cuatro años prorrogables, abarca todos los corrales del litoral roteño: San Clemente, Enmedio o San José, Encima, Chico, Chiquito o Chiquillo, Hondo, Punta Candor y La Corraleta. La firma contó también con la presencia del delegado de Medio Ambiente, Jesús López.

Desde el Consistorio destacan que este marco de colaboración otorga estabilidad y continuidad a las labores que la asociación de corraleros viene realizando desde hace años, no solo en la difusión del patrimonio marisquero, sino también en el mantenimiento y custodia de estas estructuras declaradas Monumento Natural y Zona Especial de Conservación. Los Corrales de Rota, además, ostentan la certificación Q de Calidad y fueron pioneros en España al obtener la ‘S de Sostenibilidad Turística’ otorgada por el ICTE.

El convenio contempla actuaciones tan variadas como la actividad extractiva regulada, la reparación y vigilancia de los muros, y la puesta en marcha de iniciativas de sensibilización ambiental. Todas ellas persiguen un objetivo común: asegurar que este legado histórico, que combina tradición pesquera y riqueza ecológica, siga vivo y accesible para las generaciones futuras.

Con esta firma, Ayuntamiento y corraleros renuevan su compromiso de seguir protegiendo un espacio que, más allá de su valor turístico, constituye un tesoro cultural profundamente arraigado en la historia y el paisaje de Rota.

