El Ayuntamiento de El Bosque, empresarios y particulares se ofrecen para acoger a los vecinos de Grazalema

El Ayuntamiento de El Bosque ha señalado que se ha puesto en contacto con el 112 para ofrecer sus instalaciones y personal al pueblo de Grazalema ante la situación que están atravesando, así como que están recibiendo "numerosas llamadas" de empresas y particulares ofreciendo sus viviendas y su ayuda de forma solidaria.

No obstante, ha indicado en la cuenta oficial de sus redes sociales, recogida por Europa Press, que actualmente las personas afectadas están siendo alojadas en Ronda, aunque, en caso de ser necesario, les han informado contactarían con ellos para coordinar nuevos alojamientos.

"Queremos agradecer profundamente a todos los bosqueños y bosqueñas por su colaboración, solidaridad y disposición para ayudar en estos momentos tan difíciles", ha concluido el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de El Bosque y el de Zahara de la Sierra han organizado una recogida de material, como botas de agua, guantes de trabajo, bombas de agua, sacos de arena o chubasqueros para hacérselo llegar a los vecinos del municipio de Grazalema con el objetivo de hacer frente a los efectos del temporal.

En el Ayuntamiento de El Bosque los puntos de recogida de material están habilitados en la propia Casa Consistorial hasta las 14:00 horas y en la Biblioteca Municipal de 17:00 a 19:00 horas. Por su parte, en Zahara de la Sierra el punto de recogida está en el Ayuntamiento de la localidad hasta las 19:00 horas.