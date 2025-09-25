Arranca el juicio con jurado al hombre acusado de dejar morir a su madre en El Puerto

La Audiencia Provincial de Cádiz acoge a partir de este jueves un juicio con jurado a un hombre acusado de dejar morir a su madre dependiente en El Puerto de Santa María. La Fiscalía pide para él la pena máxima que contempla el Código Penal: prisión permanente revisable.

Según recoge el auto de hechos justiciables, el procesado y su hermano con discapacidad visual residían junto a su madre, de 88 años de edad, en el mismo domicilio, ubicado en El Puerto de Santa María.

La progenitora, por razón de su edad así como por un ictus que sufrió en el año 2004, padecía un deterioro progresivo, por lo que no podía ni caminar ni alimentarse ni asearse por sí misma. Por ello el encausado asumió el cuidado personal y diario de su madre, "que era absolutamente dependiente para cualquier función vital", explica el auto.

"A pesar de ser consciente de la situación de su madre y pese a tener capacidad para ocuparse de ella, el hijo desatendió totalmente sus necesidades más elementales. Dejó de alimentarla, de asearla, de limpiar su entorno, de cambiar su posición en la cama y de curarles las heridas", enumera el auto de hechos justiciables, que añade que "tampoco le procuró asistencia médica hasta el 28 de marzo de 2022, cuando llamó al 061 y su madre tuvo que ser trasladada al hospital", donde ingresó a las 22:13 horas.

Cuando la mujer llegó al centro hospitalario presentaba un estado caquéctico, de deshidratación en piel y mucosas, mala higiene personal y úlceras de presión en los talones y en el sacro con signos de sobreinfección.

La víctima murió horas después de su ingreso, el 29 de marzo de 2022 a las 9:15 horas. "La causa fundamental del fallecimiento fue un cuadro de desnutrición que presentaba una caquexia extrema, con úlcera de cúbito de gran tamaño con superficies necrosadas y exposición del hueso a nivel coxal derecho. La causa inmediata fue un fallo multiorgánico", señala la resolución judicial.

El hijo será juzgado por un tribunal popular acusado de un delito de asesinato.