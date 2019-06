El pasado mandato corporativo se cerró con un arqueo de 9,5 millones de euros en las cuentas municipales, según ha destacado el equipo de Gobierno del PSOE.

El sábado, después de la sesión plenaria en la que se constituyó la nueva Corporación local, el recién reelegido alcalde, Víctor Mora, y la concejala responsable de Economía y Hacienda, Inmaculada Muñoz, firmaron el acta de arqueo de la caja municipal, en la que figura “un saldo positivo de 9,5 millones de euros”. Lo hicieron en presencia del interventor del Ayuntamiento.

“Esta cifra contrasta con la recibida en el año 2007 en el primer mandato del PSOE al frente del Gobierno municipal, cuando en la caja sólo figuraban 240 euros”, ha subrayado.

“Hay que recordar que la deuda del Ayuntamiento llegó a estar por encima de los 108 millones de euros en 2007, antes de la llegada del PSOE, y desde 2010, cuando comenzó el saneamiento de las cuentas con los primeros presupuestos liquidados en positivo, se ha reducido hasta los 30,5 millones”, ha añadido.

En su discurso de investidura, Mora se refirió al arqueo cuando subrayó la “buena gestión económica” del PSOE, “pasando de un ayuntamiento en quiebra, en el que el día a día no era otro que pagar a los trabajadores municipales, que no cortaran la luz o que no nos quedáramos sin servicios como el de bomberos, a tener un ayuntamiento saneado, que paga a proveedores, que ha conseguido que se confíe en él”.