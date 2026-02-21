El alcalde de Grazalema anuncia una oficina de atención a afectados

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, ha anunciado este sábado la formalización de una oficina de atención a los desalojados y ciudadanos afectados por el tren de borrascas que ha azotado al municipio gaditano desde el pasado 27 de enero, con grandes acumulados de litros de agua por metro cuadrado en 24 horas.

En una entrevista concedida a Radio Sevilla, el primer edil ha asegurado que el Gobierno "ha aprendido mucho a partir del episodio de la dana" en cuanto a agilizar y hacer "mucho más fácil" el acceso a las ayudas.

Así, el regidor ha apuntado que van a trabajar "de lleno", con apoyo de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y la Subdelegación de Gobierno, para la formación de una oficina de atención a la ciudadanía que va a quedar "montada y dispuesta a lo largo de la semana próxima".

En relación, García ha explicado que han estado atendiendo "lo inmediato de la emergencia", y ahora es el momento de atender "todas las tareas necesarias para la reconstrucción", motivo por el que "a mediados de la semana que viene" podrán disponer de una oficina de atención a la ciudadanía para la gestión de las ayudas relacionadas la sucesión de borrascas que ha afectado especialmente a la comarca gaditana.

En contexto, ha señalado que ya apareen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las ayudas del Gobierno, y ha indicado que esperan también "la entrada en vigor de ese paquete de ayudas anunciado por la Junta de Andalucía".

De esta forma, el alcalde ha considerado que para la recuperación de la normalidad será necesaria "ayuda y apoyo para ese trabajo que tenemos por delante, que también va a ser tan importante como todo el que se ha desarrollado hasta el momento".

Para ello, han anunciado esta oficina, que servirá para "atender todas las reclamaciones" de los vecinos del municipio de Grazalema. Son 121 los vecinos aún desalojados de sus viviendas en Grazalema al encontrarse sus casas en la 'zona de exclusión' y que se encuentran a la espera de ser revisadas por los técnicos.