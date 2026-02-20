El comité técnico-científico recomienda hacer un estudio geotécnico integral de Grazalema

El consejero de Presidencia, Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz, ha informado de que las viviendas de los 121 vecinos de Grazalema que aún no han podido volver a sus casas están a la espera de ser revisadas por los técnicos.

En declaraciones a los medios tras presidir una reunión informativa junto al alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, con los vecinos que aún no han podido regresar a sus casas, el consejero ha detallado que en las inspecciones técnicas que se han estado desarrollando en estos días se ha determinado que hay ocho viviendas que requieren "una actuación más especial" para garantizar la seguridad y que hay más de 80 aún pendientes de poder ser analizadas.

"De las 80 y pocas que quedan por visualizar es porque viven en otros pueblos o son segundas residencias y todavía no se han podido ver", ha incidido Sanz, quien ha reiterado que de los más de 1.600 vecinos que tuvieron que ser desalojados el pasado 5 de febrero, sólo quedan 121 en situación de evacuación, con "tres o cuatro familias" que siguen fuera del pueblo.

De las 213 edificaciones que se habían inspeccionado inicialmente, que se hallaban en la zona de exclusión, el consejero ha explicado que "la gran mayoría están en índice verde" que es el índice de seguridad que han aportado los técnicos. Además, 11 viviendas requieren algún tipo de actuación, en la que ya se está interviniendo con las propias familias para que se tomen medidas para garantizar la seguridad, y solamente quedan esas ocho que requieren una actuación "más especial".

ESTUDIO INTEGRAL DEL MUNICIPIO

Por otro lado, ha informado de que el comité técnico-científico establecido para esta emergencia, ha recomendado hacer un estudio geotécnico integral del municipio, el cual, ha dicho Sanz, "se va a hacer y es lo que hemos comprometido con el Ayuntamiento", además de sugerir algunas medidas de ordenación del tráfico en la propia población y de refuerzo de los requisitos de estudio del subsuelo en obra nueva que se va a hacer.

"Hoy es muy importante que se haya hablado claramente a los vecinos y confiamos que de aquí al lunes, con los avances que se van a producir, volvamos a poder desarrollar más iniciativas relacionadas con que puedan volver a sus casas cuanto antes algunos vecinos más", ha esperado Sanz, quien sí ha hecho hincapié en que "cada vez más vuelve a la normalidad educativa, de comunicaciones y lógicamente de acogida y alojamiento en sus viviendas".

SERVICIO DE TAXIS PARA EL INSTITUTO

En el plano educativo, ha comentado que desde la Consejería se van a establecer medidas temporales para el transporte de estudiantes al instituto a través de un servicio de taxis que entrará en vigor el lunes una vez que se ha abierto la carretera con Villaluenga, y resaltando además la apertura de la vía de Benamahoma con El Bosque, que llevaba tres semanas con limitaciones de paso.

El consejero ha asegurado saber que esto es "una situación difícil para las familias con la que hemos estado" aunque considerando "importante" que fueran informados directamente de lo que ocurre. "Lógicamente, nuestro interés es que vuelvan todos cuanto antes", ha apuntillado, agradeciendo "la solidaridad" de los vecinos para acoger a quienes no han podido volver a casa. Sanz recordó, también, que de los 679 evacuados que hay todavía en la comunidad autónoma, la mayoría (438) son de Cádiz.

Para terminar, el consejero valoró el "comportamiento ejemplar" de la población de Grazalema tanto en la fase de evacuación como en la de regreso: "Ha sido ejemplar, desde la serenidad, desde la comprensión, pero desde la máxima concienciación encabezados por su alcalde, Carlos Javier García", expresó, apuntando a esa "cooperación con colaboración extraordinaria" entre las administraciones.

Por todo ello, ha animado a "venir a Grazalema" para "disfrutar" de este pueblo de la sierra de Cádiz y "apoyarlo", haciendo un llamamiento a toda Andalucía para que vengan, "eso sí, poco a poco", ya que esta localidad "merece todo el apoyo": "Disfrutar de Grazalema es un privilegio y tenemos que apoyar a Grazalema consumiendo, viniendo, alojándonos y demostrando el cariño a un pueblo emblemático de toda Andalucía y de España que ha tenido un comportamiento ejemplar que yo quiero reconocer en el día de hoy", ha concluido.

COMPORTAMIENTO EJEMPLAR

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, ha agradecido al consejero su presencia en esta reunión informativa con vecinos afectados aún por el desalojo y la colaboración de la Junta durante toda la emergencia. "Las administraciones y la ciencia al servicio no solo de la seguridad sino también de la tranquilidad es algo que vamos a tener que trabajar mucho después de ese episodio de tanto miedo que vivimos en Grazalema", ha apuntado al respecto.

Sobre la reunión, ha convenido en que "este ejercicio de información, de transparencia, va a hacer que nuestra gente confíe en toda esta acción necesaria que hemos llevado a cabo", entendiendo que desde las administraciones querían trabajar "con esa certeza y esa tranquilidad" de cara a los afectados.

"Grazalema fue ejemplar a la hora de salir, ha sido ejemplar soportando esa situación de desalojo durante semanas y está siendo ejemplar a la hora de entender que poco a poco tenemos que ir devolviendo a esa gente que todavía no está en sus hogares con las máximas garantías", ha finalizado el alcalde.