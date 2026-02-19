Continúa el realojo en Grazalema: otros cuarenta vecinos vuelven a sus casas

Vecinos de Grazalema escuchan las instrucciones antes de volver a sus hogares.

"Cada día -decía ayer el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García- debe haber un motivo para la esperanza". El motivo de alegría este miércoles era el retorno a sus casas de 98 grazalemeños. Esta mañana, otros cuarenta vecinos han podido volver a sus hogares (30 viviendas en total), reduciendo la cifra de desalojados a 121 personas.

Así, a las calles Nueva y Corrales Primeros, se suman hoy las calles Parral, Corrales Terceros y un bloque de pisos de la calle Las Piedras. Todas ellas pasan a estar dentro del mapa de seguridad establecido por los técnicos en la localidad.

Miembros del GREA, esta mañana en Grazalema

Carlos Javier García recordaba el procedimiento que se sigue a la hora de autorizar la vuelta a los vecinos. Primero, los geólogos avalan la estabilidad del subsuelo; y después, un equipo de arquitectos comprueba que las casas son habitables. "Si estos dos semáforos están en verde -explicaba-, las casas en zona roja dejan de estarlo, al levantar la Junta y el servicio 112 la prohibición de acceso".

Ayer, además, unos 200 vecinos de las casas que aún quedaban en la zona roja pudiron acceder a sus viviendas a por ropa, enseres y vienes necesarios, en distintos turno a lo largo de la mañana y de la tarde.

También, y como novedad, desde la mañana de hoy, jueves, los propietarios de los vehículos que se quedaron en las calles que aún permanecen cerradas podrán sacarlos en compañía de Policía Local y Protección Civil.